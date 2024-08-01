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Gürcistan'da 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' Yasasına Uyma Çağrısı

Gürcistan hükümeti, yabancı fon alan medya ve STK'ların yeni yasaya uymalarını istedi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 13:56
Gürcistan'da 'Yabancı Etkinin Şeffaflığı' Yasasına Uyma Çağrısı

Gürcistan Hükümetinden Yabancı Fonlara Şeffaflık Çağrısı

Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanı Giorgi Amilakhvari, yabancı kaynaklardan fon alan medya kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarına, Parlamentoda kabul edilen yeni yasa gereği uyum sağlamaları çağrısında bulundu.

Yasa Hakkında Bilgiler

Bakan Amilakhvari, Tiflis'te düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından medya mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yabancı Etkinin Şeffaflığı" yasasının 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğini ve bu tarihten itibaren, yurt dışından aldığı fonların %20'sinden fazlasını bu kaynaklardan alan kuruluşların kayıt sürecine girmeleri gerektiğini bildirdi.

Uymayan Kuruluşlara Dikkat

Amilakhvari, söz konusu yasa gereği bu şartlara uymayan kuruluşların çeşitli yaptırımlarla karşılaşabileceklerini hatırlatarak, "Yasaya uygunluk sağlamak zorundalar, aksi takdirde cezalara maruz kalacaklar" dedi.

Tartışmalı Yasanın Geçmişi

Yasa önerisi, nisan ayında Gürcistan Meclisi'ne sunulmuş ve ülkede büyük tartışmalara yol açarak protestolara neden olmuştu. Yasa, yurt dışından alınan fonların %20'sinden fazlasını alan kuruluşların, "yabancı güçlerin çıkarlarını gözeten kuruluşlar" olarak kaydolmalarını zorunlu kılıyordu.

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi tarafından sunulan bu yasal düzenleme, 14 Mayıs'ta oy birliğiyle kabul edilmiş olsa da, Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından veto edilmişti. Ancak 28 Mayıs'ta tekrar oylanarak, 84 oyla tekrar kabul edilerek vetosu aşılmıştır.

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