Gürcistan'da Yeni Parlamento Açılışı: Muhalefet Protestolarına Rağmen İlk Oturum Gerçekleşti

Gürcistan'da Yeni Parlamento Protestolar Eşliğinde Toplandı

Gürcistan'da, 26 Ekim'deki seçimlerin ardından oluşan yeni parlamento, muhalefetin protestolarına rağmen ilk oturumunu gerçekleştirdi. Başkent Tiflis'teki parlamento önünde çadırlar kurarak gösterilerini sürdüren muhalefet partileri ve destekçileri, meclise giren milletvekillerini protesto etti.

Seçim Sonuçları Reddediliyor

Gürcistan parlamentosundaki 150 sandalyenin 61'ini alan muhalefet partileri, seçim sonuçlarını kabul etmediklerini belirterek toplantıya katılmadı. Göstericiler, hükümeti seçimlerde hile yapmakla suçlayarak, sonuçların yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Muhalefet, seçimlerin tekrarlanmaması durumunda parlamentoya girmeyeceklerini ifade etti.

Güvenlik Önlemleri ve Açılış Davetlileri

Parlamentonun ilk oturumuna, geniş güvenlik önlemleri altında, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Gürcü Hayali Partisi'nin Kurucu Onursal Başkanı Bidzina İvanişvili ve diğer davetliler katıldı. Ancak, parlamentonun kararıyla oturuma ülkedeki yabancı büyükelçiler davet edilmedi.

Başkanlık Seçimi Beklentileri

Oturumda, iktidardaki Gürcü Hayali partisinin aday gösterdiği mevcut Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili'nin yeniden başkan olarak seçilmesi bekleniyor. İlk toplantının ardından, hükümetin parlamentodan yeniden güvenoyu alana kadar Gürcistan Başbakanı ve kabinesi geçici hükümet olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanından Eleştiriler

Seçim sonuçlarını reddeden Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçimlere hile karıştırıldığını öne sürerek parlamentonun ilk oturumunun yapılmasının anayasaya aykırı olduğunu vurguladı.

Seçimler ve Muhalefet

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, %53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile muhalefet partileri, hükümeti seçimlerdeki hilelerle suçlayarak, oyların iptali için 19 Kasım'da Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.

Başbakan İrakli Kobakhidze ise seçimlerin demokratik bir şekilde gerçekleştirildiğini belirterek, muhalefetin 'ülkede istikrarsızlık yaratma çabasında' olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gürcistan'da, 26 Ekim'deki seçimlerin ardından oluşan yeni parlamento, seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetin protestosuna rağmen ilk oturumu için toplandı. Başkent Tiflis'teki parlamento önünde çadırlar kurarak gösterilerini sürdüren muhalefet partililer ve destekçileri, meclise giren milletvekilleri protesto etti. Polis ekipleri de parlamento binası çevresinde geniş güvenlik önemleri aldı.

Gürcistan'da, 26 Ekim'deki seçimlerin ardından oluşan yeni parlamento, seçim sonuçlarını kabul etmeyen muhalefetin protestosuna rağmen ilk oturumu için toplandı. Başkent Tiflis'teki parlamento önünde çadırlar kurarak gösterilerini sürdüren muhalefet partililer ve destekçileri, meclise giren milletvekilleri protesto etti. Polis ekipleri de parlamento binası çevresinde geniş güvenlik önemleri aldı.