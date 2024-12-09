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Gürcistan'daki AB Yanlısı Gösteriler 11. Gününde Devam Ediyor

Gürcistan'da AB müzakereleri durdurulunca başlayan protestolar, 11. günde de sürerek ülke genelinde etkisini gösteriyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 01:57
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 01:57
Gürcistan'daki AB Yanlısı Gösteriler 11. Gününde Devam Ediyor

Gürcistan'daki AB Yanlısı Gösteriler Devam Ediyor

Gürcistan'da, Başbakan İrakli Kobakhidze'nin Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almama kararı sonrası başlayan gösteriler, 11. günde de sürdü. Batum'da yapılan gösterilere ek olarak başkent Tiflis'te de gece saatlerinde parlamento binası önünde toplanan binlerce kişi, hükümetin kararına karşı yine sesini yükseltti.

Göstericiler, yeni yıl kutlamaları kapsamında belediye tarafından kurulan Noel ağacının çelik gövdesine eylemlerde yaralanan gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve protestocuların fotoğraflarını astı. Bazı göstericiler ise parlamento binasına taş attı.

Tefkik Edilen Gözaltılar ve Yaralanmalar

Gürcistan İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksandre Darakhvelidze, düzenlediği basın toplantısında Tiflis'teki protestolarla ilgili bilgiler paylaştı. Darakhvelidze, 28 Kasım'dan bu yana parlamento binası ve polise karşı düzenlenen şiddet eylemleri sonucunda 150 polisin yaralandığını açıkladı. Ayrıca, söz konusu eylemlerde gazetecilerin de yaralandığını ve kentin altyapısına zarar verildiğini belirterek, 400'den fazla kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Tiflis'teki protestoya katılan göstericiler, saat 03.00 civarında dağıldı.

Hükümetin AB ile Müzakereleri Durdurma Kararı

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim tarihinde Gürcistan’da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep etti. Bu çağrının ardından muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek protestolar düzenlemeye başladı. Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım’da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını kaydetti. Kobakhidze, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." dedi. Würfur, ülkesinin 2030’da AB üyesi olma hedefinde kararlı adımlarla ilerleyeceğini belirtti.

Gürcistan'ın Kararına Tepkiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan ile stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurdu. Ayrıca, AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere desteklerini ifade etti. Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin bazı üst düzey temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacaklarını ilan etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ve bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım uygulamayı öngören kararnameyi imzaladı. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan’daki hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü bu ortamda daha fazla yaptırım uygulanabileceğini bildirdi.

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