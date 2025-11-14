Gürcistan'daki Uçak Kazasında Şehit Olan 20 Asker İçin Mürted'te Tören

Gürcistan'da düşen C-130'da şehit olan 20 asker için Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi; cenazeler defnedilecekleri illere uğurlandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 11:00
Tören Ankara Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda gerçekleştirildi

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan'da düşen, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 asker için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Dün gece itibarıyla Ankara'ya getirilen şehitler, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle defnedilecekleri şehirlere uğurlandı.

Törene katılanlar

Törene; Türkiye Büyük Millet Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer komutanlar katıldı.

Törende, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin tarafından dua edildi ve şehitler son yolculuklarına uğurlandı.

