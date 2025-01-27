Gürcistan'dan AB'ye Vize Serbestisi Tepkisi

Gürcistan Dışişleri Bakanı, AB'nin Vize Serbestisini Kısmen Askıya Almasına Tepki Gösterdi

Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine yönelik vize serbestisini kısmen askıya almasından dolayı duyduğu endişeyi dile getirdi.

Bakan Botchorishvili, Gürcistan Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamada, bu kararın Gürcistan ile AB arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Botchorishvili'nin açıklamalarında, "Bu, Gürcistan'ın Avrupa Birliği ile ilişkilerini önemli ölçüde engelleyecek ve bu, ilişkileri iyileştirmeyi değil, daha da kötüleştirmeyi amaçlayan çok üzücü bir karar olacaktır" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, AB Konseyi'nin kararının nasıl uygulanacağını yakından takip edeceklerini de vurguladı.

Son olarak, Gürcistan'ın Aralık 2023'te AB'ye aday ülke statüsü almasına rağmen, hükümetin katılım müzakerelerini 2028'e kadar ertelemesi, sürecin karmaşık yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.