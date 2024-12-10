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Gürcistan Güvenlik Servisi: Şiddet Planları Cumhurbaşkanlığı Seçimini Tehdit Ediyor

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, Tiflis'teki gösterilerde şiddet eylemleriyle 14 Aralık'taki seçimlerin engellenmesinin planlandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 16:43
Gürcistan Güvenlik Servisi: Şiddet Planları Cumhurbaşkanlığı Seçimini Tehdit Ediyor

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi'nden Kritik Uyarı

Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, başkent Tiflis'te devam eden protestolar sırasında, 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin şiddet eylemleriyle engellenmeye çalışıldığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı.

Protestolar ve Hükümetin Kararları

Açıklamada, hükümetin Gürcistan'ın Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya almasının ardından gösterilerin devam ettiği vurgulandı. Protestocuların sayısının son günlerde azaldığı, ancak bazı güçlerin protesto atmosferini kışkırtmaya çalıştığı belirtildi.

Bu grupların amacı, şiddet eylemleriyle hükümeti devirmek olarak ifade edildi. Geçtiğimiz günlerde, kimlikleri belirsiz maskeli kişilerin, polis, gazeteci ve sivillere saldırıları, bu eylemlerin bir parçası olarak değerlendirildi.

Öngörülen Planlar ve Suç Örgütleri

Açıklamada, bazı suç örgütlerinin gösterilerde 2-3 kişinin öldürülmesini planladığı iddia edildi. Bu süreçlerin, yabancı ülkelerin özel servisleri ile yerel aktörler tarafından koordine edildiği kaydedildi.

Özellikle, Tiflis'teki güvenlik kameralarının hedef alınması, bu grupların şehirdeki gelişmeleri "Renkli Devrimler" anlayışıyla yönetme çabalarının bir parçası olarak yorumlandı.

Gürcistan'daki Uluslararası Tepkiler

Gürcistan hükümetinin, AB ile müzakereleri durdurma kararı üzerine, uluslararası alanda tepkiler yükselmeye başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu kararın ardından stratejik ilişkilerin askıya alındığını duyurdu. AB'nin yeni Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere destek verdiklerini açıkladı. Ayrıca, Baltık ülkeleri, Gürcistan hükümetinin bazı temsilcilerine ülkeye giriş yasakları uygulayacaklarını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ve diğer hükümet yetkililerine yaptırım uygulamayı öngören bir kararnameyi imzaladı. ABD Dışişleri Bakanlığı da, hükümet karşıtı gösterilerin devam ettiği Gürcistan'a yönelik daha fazla yaptırım ihtimalini gündeme getirdi.

Bu gelişmeler, ülkede 13 gündür süren gösterilerin, uluslararası boyut kazanmasını ve seçim güvenliğini tehdit etmesini beraberinde getiriyor.

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