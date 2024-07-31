Gürcistan Ortodoks Kilisesi'nden Paris Olimpiyatları'na Tepki

Gürcistan Ortodoks Kilisesi'nden Çarpıcı Açıklama

Gürcistan Ortodoks Kilisesi, 2024 Paris Olimpiyatları çerçevesinde düzenlenen açılış töreninde sahnelenen "Son Akşam Yemeği" tablosuna karşı resmi bir tepki gösterdi.

Patrikhaneden Gelen Tepki

Kilisenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gürcistan Ortodoks Kilisesi Patrikhanesi olarak açılış törenindeki artistik sunumların kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, "Fransa'daki Olimpiyatların açılışında gösterilen bazı sahneler için derin bir üzüntü duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Tepkiler ve Eleştiriler

Fener Rum Patrikhanesi'nin de benzer bir eleştiride bulunduğu vurgulandı. Açılış töreninin 26 Temmuz'da Fransa'da gerçekleştiği, bu sırada drag queen performanslarının sergilendiği ve dini semboller üzerinden yapılan tasvirlerin, özellikle "Son Akşam Yemeği" tablosunun, dini değerler ile bağdaşmadığı gerekçesiyle toplumda huzursuzluğa neden olduğu belirtildi.