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Gürcistan Seçimleri: Kutuplaşma Derinleşiyor

Gürcistan'daki seçimler sonrası siyasi gerilim artıyor; muhalefet protestoları ve uluslararası tepkiler dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 09:28
Gürcistan Seçimleri: Kutuplaşma Derinleşiyor

Gürcistan Seçimleri: Kutuplaşma Derinleşiyor

Gürcistan'da 26 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin ardından ülke siyasetine damgasını vuran gerginlikler, Güney Kafkasya'da kutuplaşmanın derinleştiğinin işaretlerini veriyor. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş'un analizine göre, Rusya-Ukrayna savaşı bu gerilimleri daha da gün yüzüne çıkardı.

Seçim Sonrası Gerginlikler

Seçimlerin hemen ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ve diğer hükümet yetkililerine yaptırım uygulanacak bir kararname imzaladı. Bu durum, ülkede yaşanan siyasi istikrarsızlığı bir kez daha gündeme getirdi.

Mevcut Sorunların Kökeni

2008'deki Rusya-Gürcistan savaşı sonrası Abhazya ve Güney Osetya'nın durumu, mevcut sorunların temelini oluşturuyor. Rusya, bu bölgelerin bağımsızlıklarını tanıdıktan sonra, Gürcistan ile bütün diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Kutuplaşmanın Artması

Yabancı etkinin şeffaflığını artırmayı amaçlayan yasa, Gürcü Hayali Partisi ve muhalefet arasındaki kutuplaşmayı belirgin bir hale getirdi. Yasanın kabul edilmesiyle birlikte, Gürcistan halkı kendilerini Rusya yanlıları ve Batı destekçileri olarak ikiye ayırdı. Protestolar, yasanın parlamentoya sunulmasıyla başladı ve kabul edildikten sonra büyüdü.

Cumhurbaşkanlığı Krizi

14 Aralık'ta parlamentonun seçtiği Mikheil Kavelaşvili görevi devralmak için hazırlandığında, mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili bunu reddetti. Bu olay, Gürcistan'daki siyasi gerginliğin yükseldiğini gösteriyor ve ülkenin Doğu ve Batı arasında nasıl bir mücadele sahası haline geldiğini gözler önüne seriyor.

Uluslararası Tepkiler ve Gelecek

Gürcistan'daki gelişmeler, Avrupa Parlamentosu ve diğer uluslararası kuruluşlardan yanıt aldı. Yılın ilerleyen dönemlerinde yaşanan bütün bu gelişmeler, Gürcistan'ın küresel dinamikler karşısındaki hassasiyetinin bir sonucu olarak dikkat çekiyor. Başbakan Kobahidze'nin, AB'yi Gürcistan'ın iç işlerine müdahale etmekle suçlaması ve müzakerelerin askıya alındığını açıklaması, bu gerilimlerin daha da süreceğini gösteriyor.

Sonuç olarak, Gürcistan'ın jeopolitik konumu, bölgesel ve küresel çekişmeler açısından büyük önem arz ediyor. İlgili tarafların itidalli bir politika izlemesi kritik bir öneme sahip. Aksi halde, yaşanan bu gelişmeler, Gürcistan'ı daha fazla kutuplaşmaya ve iç karışıklıklara sürükleyebilir.

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