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Gürcistan, Toprak Bütünlüğüne Barışçıl Çözümler Üretiyor

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, ülkesinin toprak bütünlüğü sorunlarını barışçıl yollarla çözmeye kararlı olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 13:19
Gürcistan, Toprak Bütünlüğüne Barışçıl Çözümler Üretiyor

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ülkesinin toprak bütünlüğü sorunlarını barışçıl yöntemlerle çözmek için çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi. Başbakan Kobakhidze, başkent Tiflis'te düzenlenen Gürcistan Büyükelçiler Konferansı 2024'ün kapanış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Kobakhidze, ülkesinin Abhazya ve Güney Osetya bölgelerindeki toprak sorunlarına değinerek, Gürcü diplomatların uluslararası arenada ülkesinin çıkarlarını aktif bir şekilde savunduğunu vurguladı. Bu konunun Gürcistan için öncelikli olduğunu belirten Kobakhidze, barışçıl çözüm politikalarının sürdürüleceğini ifade etti.

Son dönemlerde ABD ile Gürcistan arasındaki ikili ilişkilerin bozulmasını değerlendiren Kobakhidze, dış politikada önceliklerinin ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi olduğunu söyledi. Tiflis hükümeti olarak bu ilişkileri düzeltmek için hazır olduklarını ve ABD'nin yeni yönetiminden karşılıklı adımlar beklediklerini dile getirdi.

Başbakan Kobakhidze, Gürcistan'ın sınır komşuları ile ortak projeler gerçekleştirmesinin önemine değinerek, Orta Koridor projesinin bölgesel entegrasyon için kritik bir mekanizma olduğunu belirtti. Komşu ülkelerle stratejik projelerin uygulanmasının Güney Kafkasya'da barışı teşvik edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Kavelaşvili: 2030'da AB Üyeliğine Hazır Olacağız

Büyükelçiler konferansında söz alan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili de Gürcistan-AB ilişkilerini değerlendirdi. Parlamento'da düzenlenen bir törenle yemin ederek göreve başlayan Kavelaşvili, Gürcistan'ın AB ile entegrasyonunun anayasa ile güvence altına alındığını ve bu durumun Gürcü halkının iradesini yansıttığını vurguladı.

Kavelaşvili, son dönemde pek çok spekülasyonu hedef almış olmasına rağmen AB ile entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan devam ettiğini ifade etti. Ülkesinin AB üyeliğine 2030 yılında hazır olacağını ve katılım müzakerelerine başlamaya kararlı olduğunu dile getirdi.

Ayrıca, Güney Kafkasya'da barışı desteklemeye kararlı olduklarını, komşu ülkelerle ilişkileri güçlendirmeyi sürdüreceklerini belirterek, "Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye ile daha yakın ilişkiler kurarak, bölgedeki uzun vadeli barışı güçlendirmek için çaba sarf etmektedir," dedi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, başkent Tiflis'te düzenlenen Gürcistan Büyükelçiler...

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, başkent Tiflis'te düzenlenen Gürcistan Büyükelçiler Konferansı 2024'ün kapanış töreninde konuşma yaptı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, başkent Tiflis'te düzenlenen Gürcistan Büyükelçiler...

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili, başkent Tiflis'te düzenlenen Gürcistan Büyükelçiler Konferansı 2024'ün kapanış töreninde konuşma yaptı.

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