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Gürcistanlı Elina, Regaip Kandili'nde Müslüman Oldu

Gürcistanlı Elina Kvirikidze, Regaip Kandili'nde Sultanahmet Camisi'nde İslam'a geçti. Hayatındaki dönüm noktası babasının hastalığı oldu.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 20:12
Gürcistanlı Elina, Regaip Kandili'nde Müslüman Oldu

Gürcistanlı Elina, Regaip Kandili'nde Müslüman Oldu

35 yaşındaki Elina Kvirikidze, Regaip Kandili'nde Sultanahmet Camisi'nde İslamiyet'i kabul etti. Uzun süredir İslam'ı araştıran Elina, bu önemli kararı babasının ağır hastalığı sonrası verdi.

İslam ile Tanışma Süreci

Gürcistan'da yaşayan Elina Kvirikidze, 2019 yılında İslamiyet ile ilgilenmeye başladı. 2 Ocak'ta Sultanahmet Camisi'ne gelen Kvirikidze, burada Blue Mosque Information Center noktasında Müslümanlık seçimini yaptı.

O gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile karşılaşan Kvirikidze, hatıra fotoğrafı çektirip Erdoğan'dan kestane aldı. "Buraya gelir gelmez İslam'ı kabul etmeye karar verdim" diyerek duygularını ifade etti.

Babasına Yakın Olmak İsteği

Müslüman olduktan sonra bu anları videoda paylaşan Kvirikidze, İstanbul'a geldiği ilk zamanlarda Ayasofya'yı ziyaret ettiğini belirtti. Ailesinden bazı bireylerin tedavi sürecinde hastayken yanında olmak istediğini söyleyen Kvirikidze, İslam'ı araştırmaya 5 yıl önce başladığını aktardı. Kendisi de çocukluğunda Hristiyan olarak vaftiz edilmişti.

Bir Duygu Seli

Kvirikidze, İslam'a geçişini şöyle açıkladı: "Bu herhalde çok ilginç bir gün ve hikayedir. Belki de Allah, özellikle Regaip Kandili'nde Müslüman olmam gerektiğine karar verdi." Camiye girdiğinde çok duygusal anlar yaşadığını ifade eden Elina, sürekli gözyaşı döktüğünü belirtti.

Erdoğan ile O Anlar

Arkadaşlarıyla Sultanahmet'a giderken kestane isteğini dile getiren Kvirikidze, kalabalığı görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öğrenmiş. "Hem fotoğraf çektirdim hem de bizzat Erdoğan'dan kestane aldım, bu harika bir deneyimdi" dedi.

Duygusal Anlar ve Huzur

Sultanahmet Camisi'nde Mervenur Tandoğan tarafından gün içerisinde Kvirikidze'ye İslam hakkında bilgilendirme yapıldı. Tandoğan, Kvirikidze'nin mutluluğunu dile getirerek, İslamı kabul ettikten sonra duyduğu huzuru vurguladı.

Bu süreçte Kvirikidze, babasıyla Müslüman olarak daha yakın bir bağ kurmak istediğini belirtti. İslam'a geçtikten sonra yaşadığı duygu dolu anlar ve huzur, onun için bu deneyimi unutulmaz kıldı.

Uzun süredir İslam'ı araştıran 35 yaşındaki Elina Kvirikidze, Regaip Kandili'nde Sultanahmet...

Uzun süredir İslam'ı araştıran 35 yaşındaki Elina Kvirikidze, Regaip Kandili'nde Sultanahmet Camisi'nde Müslüman oldu. Kvirikidze'nin Müslüman olduğu anlara şahit olan Sultanahmet Camisi'ndeki Blue Mosque Information Center noktasında görevliler yaşananları AA muhabirine anlattı.

Uzun süredir İslam'ı araştıran 35 yaşındaki Elina Kvirikidze, Regaip Kandili'nde Sultanahmet...

Uzun süredir İslam'ı araştıran 35 yaşındaki Elina Kvirikidze, Regaip Kandili'nde Sultanahmet Camisi'nde Müslüman oldu. Kvirikidze'nin Müslüman olduğu anlara şahit olan Sultanahmet Camisi'ndeki Blue Mosque Information Center noktasında görevliler yaşananları AA muhabirine anlattı.

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