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Gürcü Başbakan'dan USAID'e Sert Eleştiri

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, USAID'in ülkesinde istikrarsızlık yaratma amacıyla kullanıldığını savundu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:18
Gürcü Başbakan'dan USAID'e Sert Eleştiri

Gürcü Başbakan'dan ABD'ye Acı Gerçekler

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) kaynaklarının ülkelerinde devrim yapma amacıyla kullanıldığını iddia etti.

Kazakistan'da resmi temaslarda bulunan Kobakhidze, burada Gürcü basınına önemli açıklamalar yaptı. USAID'nin Gürcistan'daki faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kobakhidze, bu çalışmaların ABD yönetimi tarafından askıya alınmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Kobakhidze, son yıllarda USAID'in Gürcistan'da istikrarsızlık yaratma amacıyla kullanıldığına dikkat çekerek, "USAID, 2020'den itibaren devrimler düzenlemek ve kaos çıkarmak için birkaç kez aktif hale getirildi," şeklinde konuştu. Ayrıca, bu durumun daha fazla araştırma gerektirdiğini ifade etti.

Başbakan, ABD'nin Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) ve ABD'nin Tiflis Büyükelçiliği'nin de USAID ile iş birliği içinde Gürcistan'da istikrarsızlık yaratma çabasında bulunduğunu ileri sürdü. Kobakhidze, ülkede devrim oluşturacak zengin sivil toplum örgütlerinin bulunduğunu vurgulayarak, "Milli çıkarlarımızı sonuna kadar savunacağız," dedi.

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