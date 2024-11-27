Gürcü Hayali Partisi, Mikheil Kavelaşvili'yi Cumhurbaşkanı Adayı Olarak Destekliyor

Eski Futbolcu Kavelaşvili, Gürcistan'ın Cumhurbaşkanı Adayı

Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, eski futbolcu ve milletvekili Mikheil Kavelaşvili'yi 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi için aday olarak gösterdi. Bu önemli karar, partinin başkent Tiflis'teki merkez ofisinde yapılan siyasi konsey toplantısında alındı.

Parti Kurucusundan Açıklamalar

Toplantı sonrasında konuşan Gürcü Hayali Partisi Kurucu Onursal Başkanı Bidzina İvanişvili, cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere toplandıklarını duyurdu. İvanişvili, Gürcistan Parlamentosu'nun seçim tarihini 14 Aralık olarak belirlediğini hatırlatarak, yeni cumhurbaşkanının ülke tarihinde ilk kez 300 kişiden oluşan bir seçim kurulunca seçileceğini vurguladı.

Seçim Kurulunun Yapısı

İvanişvili'nin açıklamalarına göre, bu seçim kurulunda parlamentodan 150 milletvekilinin yanı sıra Gürcistan'ın Abhazya ve Acara Yüksek Konseyi üyeleri ile belediyelerden temsilciler yer alacak. İvanişvili, iktidar partisinin desteklediği adayın kazanacağına inandığını belirtti.

Kavelaşvili'nin Tarihçesi ve Vizyonu

Mikheil Kavelaşvili, 22 Temmuz 1971'de Gürcistan'ın Bolnisi şehrinde doğmuştur. 1989 yılında Tiflis Devlet Üniversitesi'nde eğitim hayatına başlayan Kavelaşvili, 1990 yılında futbol kariyerine adım atmış ve 2006 yılına kadar Gürcistan, İngiltere, İsviçre ve Rusya'daki çeşitli futbol kulüplerinde oynamıştır. 1992-2002 yılları arasında Gürcistan Milli Futbol Takımı'nın da formasını giymiştir.

Kavelaşvili, siyasi hayatına 2016 yılında Gürcü Hayali Partisi'nden milletvekili olarak başlamış, daha sonra 2020'de yine aynı partiden milletvekili seçilmiştir. 28 Haziran 2022'de ise diğer milletvekilleriyle birlikte Halkın İktidarı Partisi'ni kurmuştur.

İvanişvili'den Eleştiriler

İvanişvili, mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'yi 'ülkesine ihanet etmek ve anayasayı ihlal etmekle' suçladı. Öte yandan Kavelaşvili, toplumu birleştirme ve ulusal çıkarları koruma konusundaki kararlılığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve Gelecek

Gürcistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimi, uzmanlar ve kamuoyu tarafından dikkatle izleniyor. Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili, yeni cumhurbaşkanının 5 yıl süreyle görev yapacağını ve eğer aday yeterli oy alamazsa aynı gün içinde ikinci tur seçim yapılacağını belirtti. 2017'de yapılan anayasa değişikliği ile de, 2024'ten itibaren cumhurbaşkanlarının 300 kişilik seçim kurulu tarafından seçileceği duyurulmuştu.

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Gürcistan'da iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, eski futbolcu ve milletvekilli Mikheil Kavelaşvili'yi (fotoğafta) 14 Aralık'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için adayı gösterdi.