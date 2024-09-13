Güreşçiler Zonguldak'ta Kan Bağışı Yaptı

Zonguldak'ta gerçekleşen etkinlikte ünlü güreşçiler kan bağışında bulundu ve sporu teşvik eden mesajlar verdiler.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 18:19
Güreşçiler Zonguldak'ta Kan Bağışı Yaptı

Zonguldak'ta Anlamlı Etkinlik

Güreşe gönül veren önemli isimler Zonguldak'ta bir araya geldi. Türk Kızılay Zonguldak Şubesi tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliği, başpehlivanlar Serhat Balcı, Abdullah Güngör ve Recep Kara, ayrıca şampiyon güreşçi Fatih Çakıroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Kan Bağışının Önemi Vurgulandı

Kızılay Toplum Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Recep Kara, gençlere sporun profesyonel bir kariyer olabileceğini hatırlattı ve kan bağışının toplumsal bir görev olduğunu belirtti. Kara, "Kan bağışı, hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Bugün arkadaşlarımla kan vereceğiz. Sizleri de kan vermeye davet ediyoruz. Bir kan, bir hayat demektir," şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Yoğun İlgi

Etkinliğe katılan öğrenciler, güreşçilere ilgiyle sorular yöneltti. Ayrıca, düzenli kan bağışında bulunan Abdullah Güngör'e, etkinlikte belge ve madalya verildi.

Kan Bağışında Bulundular

Aktivite sonunda, katılımcı güreşçiler Gazipaşa Caddesi'ndeki Kızılay kan toplama aracına geçerek kan bağışında bulundular. Böylece hem sporu hem de kan bağışının önemini bir arada vurgulamış oldular.

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