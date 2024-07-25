Gürleyik Şelalesi Turizme Kazandırılıyor

Kastamonu'daki Gizli Cennet: Gürleyik Şelalesi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, ağaçlarla çevrili kayaların arasından süzülen Gürleyik Şelalesi, Hanönü Belediyesi'nin çabalarıyla turizme kazandırılacak.

Doğanın Sesi: Gürleyik Şelalesi

Görsel güzelliği ile dikkat çeken Gürleyik Şelalesi, yaklaşık 40 metre yükseklikten iki kademe halinde dökülen suyun çıkardığı seslerle huzur veriyor. Bu doğal alan, her mevsim ziyaretçileri kendine çekiyor.

Başkan Yamalı'nın Vizyonu

Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, görsel zenginlikleri ile bilinen ilçenin doğal güzelliklerini daha iyi tanıtmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Yamalı, “Gürleyik Şelalemizin eşsiz katmanlı yapısını ön plana çıkararak doğa turizmine kazandırmayı planlıyoruz.” diye ifade etti.

Planlar ve Hedefler

Yamalı, her mevsim şelaleyi ziyarete açık tutacaklarını ve alanı daha fazla ziyaretçi çekmek için çeşitli düzenlemeler yapacaklarını açıkladı: “Burada masalar yerleştirerek, düzenli temizliğini sağlayacağız. Ayrıca, bölgenin güzelliklerini tanıtmak için servis hizmeti sunmayı düşünüyoruz.” dedi.

Hanönü’nün Turizm Potansiyeli

Hanönü'nün büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Yamalı, “Tarihi hanımız, Şeyh Şaban-ı Veli köyü, Gökçeağaç Göleti ve Karlık Mağarası gibi doğal yapılarımızla bu potansiyeli değerlendirmek zorundayız.” diyerek sözlerini bitirdi.