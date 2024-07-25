Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gürleyik Şelalesi Turizme Kazandırılıyor

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bulunan Gürleyik Şelalesi, doğal güzellikleriyle turizme açılıyor.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 11:51
Gürleyik Şelalesi Turizme Kazandırılıyor

Kastamonu'daki Gizli Cennet: Gürleyik Şelalesi

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, ağaçlarla çevrili kayaların arasından süzülen Gürleyik Şelalesi, Hanönü Belediyesi'nin çabalarıyla turizme kazandırılacak.

Doğanın Sesi: Gürleyik Şelalesi

Görsel güzelliği ile dikkat çeken Gürleyik Şelalesi, yaklaşık 40 metre yükseklikten iki kademe halinde dökülen suyun çıkardığı seslerle huzur veriyor. Bu doğal alan, her mevsim ziyaretçileri kendine çekiyor.

Başkan Yamalı'nın Vizyonu

Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, görsel zenginlikleri ile bilinen ilçenin doğal güzelliklerini daha iyi tanıtmayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Yamalı, “Gürleyik Şelalemizin eşsiz katmanlı yapısını ön plana çıkararak doğa turizmine kazandırmayı planlıyoruz.” diye ifade etti.

Planlar ve Hedefler

Yamalı, her mevsim şelaleyi ziyarete açık tutacaklarını ve alanı daha fazla ziyaretçi çekmek için çeşitli düzenlemeler yapacaklarını açıkladı: “Burada masalar yerleştirerek, düzenli temizliğini sağlayacağız. Ayrıca, bölgenin güzelliklerini tanıtmak için servis hizmeti sunmayı düşünüyoruz.” dedi.

Hanönü’nün Turizm Potansiyeli

Hanönü'nün büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Yamalı, “Tarihi hanımız, Şeyh Şaban-ı Veli köyü, Gökçeağaç Göleti ve Karlık Mağarası gibi doğal yapılarımızla bu potansiyeli değerlendirmek zorundayız.” diyerek sözlerini bitirdi.

İLGİLİ HABERLER

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Parmağını kaldırana TOKİ’den ev! 12.000 TL taksitle 3+1 eviniz olacak

İş Bankası yapılmayanı yaptı! İşte her müşteriye verilen akşam müjdesi!

Kamu bankalarından 0.99 faizli taşıt kredisi! TOGG almak artık çok kolay

Kadın erkek fark etmiyor SGK’ya gidene 2. maaş veriliyor!

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan müjde! SBÜ'de 31 öğrenci alımı yapacak: Başvuru detayları

Makarna 16 TL! Lipton çay 69.50! İndirimin dibi sıyrıldı yarın bitiyor

19 Mayıs Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak: Başvuru detayları ve koşullar

Yarına kadar 9 dolara uçuş fırsatı! AJET kampanyayı patlattı...

Yaşlılara bedava hizmet bu işlem İstanbulkart ile bedavaya gelecek!

27 temmuz cumartesi burç yorumları aşk ve enerji dolu bir gün olacak!

ÖTV indirimli fiyat Egea göz doldurdu! Bu fiyata kimse kaçırmaz!

İstanbul yakınında arsa satışı patladı! Hem ucuz hem yatırımlık fırsat!