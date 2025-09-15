Gürsel Tekin: CHP'nin kurultay davasının ertelenmesi 'hayırlı olsun'

Gürsel Tekin, CHP'nin kurultay davasının ertelenmesini "Partimiz için hayırlı, uğurlu olsun" diyerek değerlendirdi; mahkeme süreçlerinden kurtulup yoluna devam etmek istediklerini söyledi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 17:08
Tekin, Sarıyer'de basına konuştu

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Tekin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın ertelenmesini değerlendirirken şunları söyledi:

"(CHP'nin kurultay davasının ertelenmesi) Partimiz için hayırlı, uğurlu olsun. Bir an önce inşallah bu mahkemelerden kurtulup yolumuza devam etmek..."

Tekin, kendi partideki emeğinin bilindiğini belirterek çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Açıklamasında, "Partimiz için çok şeyler yapmaya çalışıyoruz" ifadesine yer verdi ve süreci şu sözlerle özetledi:

"Ne kadar sorunlar, sıkıntılar varsa yavaş yavaş onları çözmeye çalışıyoruz. 3-4 gündür gerçekten ciddi çalışıyoruz. Arkadaşlarımız da şu anda çalışmaya devam ediyorlar. Bir an önce bu işleri bitirip yolumuza devam etmek istiyoruz."

Bir basın mensubunun CHP'nin İstanbul İl Kongresi ile ilgili sorusuna verdiği cevapta Tekin, "Tabii şu anda bu bütün işleyişler bizim dışımızda işlediği için arkadaşlarımızın çalışması da o yönde. İnşallah sorunsuz, sıkıntısız meseleleri bitireceğiz. Burası şu anda hukuken CHP İstanbul İl binası ama yarın değişecekse hiç sorun yok. Şu anda Sayın Genel Başkanımız da burada çalışabilir. Ama fiilen merkezimiz burası." dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce CHP İstanbul İl Yönetimi'ne görevlendirilen Gürsel Tekin, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

