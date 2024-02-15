Gürsel Tekin'den CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e fıkralı gönderme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerle yaptığı sohbette Gürsel Tekin'in partiden ayrılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Özel, Gürsel Tekin'in her zaman karar süreçlerinin içinde olduğunu ve Kadıköy'de kendisinin istediği adayın liyakatli, eğitimli, tecrübeli ve genç olduğunu söyledi. Özel, Gürsel Tekin'i birkaç gün içinde arayarak ikna etmeye çalışacağını ve CHP'nin onun evi olduğunu hatırlatacağını belirtti.

CHP'de aday belirleme sürecinin ardından partisinden istifa eden Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini arayacağını söylediği halde aramadığını belirterek, Özel'e fıkra anlatarak gönderme yaptı. Tekin, Özel'in kendisiyle yapacağı görüşmede ne söyleyebileceğini merak ettiğini ifade etti. Tekin, geri dönmeyi düşünmediğini de vurguladı.

CHP'de aday belirleme süreci sonrası istifa eden Gürsel Tekin, CNN TÜRK'te Dicle Canova'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini arayacağını duyurmasına rağmen henüz aramadığını söyledi. Tekin, Özel'e fıkra anlatarak esprili bir gönderme yaptı. Tekin'in anlattığı fıkra şöyle:



"Gürsel Tekin Özgür Özel'in sözleri için 'Beni arayacakmış merakla bekliyorum. Bir arasın konuşalım sonra' dedi ve bir fıkra önemli bir mesaj verdi. O fıkrayı sizlerle paylaşayım.

Polis suçüstü yakaladığı bir zanlıyı karakola götürür. Zanlı ifade vermemek için ayak direr ve ısrarla avukatını ister. Polis zanlıyı zaten suçüstü yakaladığı için bu tavra sinirlenir ve 'Diyelim ki avukatını çağırdık, ne diyecek?' diye sorar. Zanlı, "Valla ne diyecek ben de onu merak ediyorum" der.

Tekin bu fıkra ile Özgür Özel ile yapacağı konuşmaya atıfta bulundu. Ve her şey ortada iken bana ne söyleyebilir ki geri döneyim diye bir mesaj veriyor. Geri döner mi? Benim bugün elde edindiğim izlenime göre böyle bir niyeti yok."