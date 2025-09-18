Gürsel Tekin'den CHP İstanbul'daki '41 işten çıkarma' iddiasına yanıt: Kayıtlarda 7 çalışan var

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Yönetimi hakkında yayılan '41 çalışan işten çıkarıldı' iddiasını yalanlayıp, kayıtlarda yalnızca 7 çalışan olduğunu ve onlara izin verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 14:34
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, il başkanlığında 41 çalışanın işten çıkarıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Tekin, "Biz 41 kişiyi işten çıkarmışız. Bir kere 41 çalışanımız hiç olmadı. Böyle bir şey mümkün değil. Kayıtlara baktık, 7 tane arkadaşımız var. Bu 7 arkadaşımızla ilgili de biz kendilerine, şu anda psikolojik baskı altında olduğu için, 'Ne zaman kendinizi rahat hissediyorsanız o zaman gelin' dedik." ifadelerini kullandı.

Tekin, Türkiye'nin gerçek sorunlarıyla ilgili kamuoyunun karşısına çıkmak istediklerini belirterek, akıllara gelebilecek her konuyla ilgili çok büyük çalışmalarının olduğunu, ancak sürekli yalanları düzeltmekten nefes alamadıklarını söyledi.

Tekin, sözlerine şöyle devam etti: "Her sabah bir yalanı ve iftirayı düzeltmekten yorulduk ama bu iftiracılar, itirafçılar, itirafçıların dostları, arkadaşları yalan söylemekten, iftira atmaktan yorulmadılar. Kamuoyunun takdirine sunuyorum. Bunların hepsi yalandır, doğru bir şey yoktur. 41 çalışanımız yok, 7 çalışanımız var. Hatta 2 tanesi benim il başkanı olduğum dönemden itibaren çalışanlardır. Onlar da bizim kişiliğimizi, karakterimizi çok iyi biliyorlar. Ne zaman kendilerini rahat hissediyorlarsa o zaman gelsin işe başlasınlar. Biz kurul olarak arkadaşlarımıza izin vermişiz."

