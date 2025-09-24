Gürsel Tekin: 'Hala demirbaşlarımızı ve kasayı alamadık' — CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklama

Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirildiğini hatırlatarak demirbaş ve kasanın teslim edilmediğini, yargı kararına saygılı olduklarını söyledi.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 19:37
İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince görevlendirilen Tekin'den açıklama

Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklama yapan Gürsel Tekin, İstanbul il yönetimindeki görevinin sonlanmasını herkesten çok istediğini söyledi.

Tekin, görevi süresince sorun çözmeye odaklandıklarını vurgulayarak, "Biz olabildikçe başından itibaren sorun yaratan değil, sorunu çözme konusunda çok önemli gayretler sarf ettik. Şimdi halen o gayret içindeyiz. Arkadaşlarımızın bir kısmı merak etmişler. Hiç merak etmeyin. Şuna emin olun, herkesten daha fazla istiyoruz ki bir an önce bu görevimiz bitsin." dedi.

Tedbirin kaldırılmasına ilişkin daha önce itirazda bulunduklarını hatırlatan Tekin, "Tedbirimiz kalktığı zaman şuna emin olun arkadaşlarımızı çiçeklerle, güllerle karşılayacak bir durumdayız. Bizim görevimiz yargı tarafından verilmiştir. Aynı görevimizde itiraz var. Böyle bir karar olursa vallahi, billahi hepinizden daha çok seviniriz. Çünkü bir an önce bu meselenin çözümü konusunda hepimizin bir gayreti var." ifadelerini kullandı.

Kongre tartışmalarına girmediğini ve kurulun yargı kararıyla ilgili olduğunu söyleyen Tekin, yapılması gereken çok iş olduğunu belirtti ve şunları kaydetti:

"Hala demirbaşlarımızı alamadık, kasayı alamadık. Kötülüklerine rağmen yargıya başvurmadık. Biz burada bağımsız bir kuruluz. Yargının alacağı her türlü karar tabii ki bizi bağlayacaktır. Hiç tartışmasız, yalan da olsa yanlış da olsa her karar bizi bağlar. Yargı kararıyla görevimiz sonlandırılır, bir an önce de sonlansın kararı içindeyiz. Biz ölümüne kadar savaşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin fabrika ayarlarına dönmesi konusunda bir gayret sarf edeceğiz."

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP İstanbul İl Yönetimine görevlendirilen Gürsel Tekin (ortada), Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

