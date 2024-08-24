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Gürün'de Sağanak Sel Felaketi: 8 Ev Su Baskınına Uğradı

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili sağanak sonucu Tohma Çayı taştı, 8 ev su basarken ulaşımda da aksama meydana geldi.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 23:51
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 23:56
Gürün'de Sağanak Sel Felaketi: 8 Ev Su Baskınına Uğradı

Gürün'de Sağanak Sel Felaketi

Sivas'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Tohma Çayı'nın taşmasına neden olarak sel felaketi yaşattı. Bu olay sonucunda 8 ev su baskınına uğrarken, ulaşımda da aksaklıklar oldu.

Tohma Çayı Taştı

Akşam saatlerinde başlayan sağanak, Gürün ilçesinde büyük bir etki yarattı. Yağışın şiddetiyle birlikte Tohma Çayı taştı ve sel suları bölgedeki yolları da olumsuz etkiledi. Malatya ve Kayseri'ye bağlayan ulaşım yolları, sel sularının getirdiği çamur ve balçık nedeniyle trafiğe kapandı.

Ekipler Hızla Müdahale Etti

Yağmurun etkisinin azalmasının ardından, aracılığıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), özel idare ve karayolları ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kapanan yoldaki sel sularını ve çamuru temizleyerek yolu yeniden trafiğe açmayı başardı.

Evlerde Hasar Tespiti Başlatıldı

Sel suları nedeniyle 8 evde çeşitli hasarlar meydana geldi. AFAD ekipleri, zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmaları yürüttü. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, Gürün ilçe merkezi ve D-300 kara yolunda aşırı yağış nedeniyle meydana gelen selin detayları paylaşıldı. Açıklamada şunlar belirtildi:

"Yağışın neden olduğu balçık, kara yolunu engellemiş, ekiplerimizin yoğun çabaları ile kapanan yol kısa sürede temizlenmiş ve her iki istikametteki araç trafiğine açılmıştır. İlçede bazı evlerin bahçeleri ve kullanılmayan alanları da küçük çaplı etkilenmiştir. AFAD, özel idare, itfaiye, karayolları ve DSİ ekiplerimiz saha taraması ve müdahale çalışmalarına devam etmektedir."

Sivas'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Tohma Çayı taştı, sel...

Sivas'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Tohma Çayı taştı, sel meydana geldi. 8 ev sel sularından etkilenirken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Tohma Çayı taştı, sel...

Sivas'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Tohma Çayı taştı, sel meydana geldi. 8 ev sel sularından etkilenirken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Tohma Çayı taştı, sel...

Sivas'ın Gürün ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Tohma Çayı taştı, sel meydana geldi. 8 ev sel sularından etkilenirken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

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