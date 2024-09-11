Gürün'de Tarihi Somuncu Baba Su Değirmeni Yeniden Hayat Buluyor

Tarihi Somuncu Baba Su Değirmeni Restore Ediliyor

Sivas’ın Gürün ilçesinde, tarihin izlerini taşıyan Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) su değirmeni, yapılan restorasyon çalışmalarıyla eski görünümüne kavuşmaya hazırlanıyor.

14. Yüzyıldan Bugüne Uzanan Bir Miras

Aslen 14. yüzyılda inşa edilen bu tarihi su değirmeni, yüzyıllar boyunca bölge halkına hizmet verdi. Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı tarafından başlatılan bu restore çalışması, değirmenin işlevselliğini yeniden kazandırmayı amaçlıyor.

Restorasyon Detayları ve Hedefler

Vakfın Genel Müdürü Abdullah Süren, gazetecilere verdiği demeçte, su değirmeninin tarih boyunca 600 yılı aşkın bir süre hizmet verdiğini belirtti. Süren, sürecin hızla tamamlanacağını ve değirmenin yeniden hizmet vermeye başlayacağını ifade etti. "Değirmen, tarihi belgelerde Osmanlı dönemine kadar uzanıyor ve 1970'lere kadar buğday öğütmeye devam etti" diye ekledi.

Süren, restorasyon için sıfırdan bir tadilat projesi gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Mimar ve mühendislerimiz projenin her aşamasında aslına uygun detaylara dikkat ettiler. Değirmenin öne çıkan özellikleri arasında doğal Darende taşı, ahşap tavan lambrileri ve andezit kaplamalı zemin döşemeleri bulunmaktadır" dedi.

Kültürel Mirasın Yaşatılması

Abdullah Süren, Somuncu Baba'nın anısını yaşatmak ve bu kültürün devam etmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, "Değirmen, Kayseri-Malatya kara yolu üzerindeki Tohma Çayı kıyısında konumlanmakta. Ayrıca içerinde odun ateşinden ekmek fırını ve kafe de yer alacak. Büyük bir su çarkı ile kendi elektriğini de üretecek," şeklinde bilgi verdi.

Gürün'deki tarihi su değirmeni, sadece bölgede yaşayanlar için değil aynı zamanda geçici olarak seyahat eden misafirler için de önemli bir konaklama noktası olacak.

Sivas’ın Gürün ilçesinde atıl durumdaki Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) 14. yüzyılda inşa edilen ve asırlardır vakıf mülkü olarak yöre halkına hizmet veren tarihi su değirmeni, aslına uygun restore edilerek eski görkemine kavuşturuldu.

Sivas’ın Gürün ilçesinde atıl durumdaki Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) 14. yüzyılda inşa edilen ve asırlardır vakıf mülkü olarak yöre halkına hizmet veren tarihi su değirmeni, aslına uygun restore edilerek eski görkemine kavuşturuldu.

Sivas’ın Gürün ilçesinde atıl durumdaki Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) 14. yüzyılda inşa edilen ve asırlardır vakıf mülkü olarak yöre halkına hizmet veren tarihi su değirmeni, aslına uygun restore edilerek eski görkemine kavuşturuldu.

Sivas’ın Gürün ilçesinde atıl durumdaki Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) 14. yüzyılda inşa edilen ve asırlardır vakıf mülkü olarak yöre halkına hizmet veren tarihi su değirmeni, aslına uygun restore edilerek eski görkemine kavuşturuldu.

Sivas’ın Gürün ilçesinde atıl durumdaki Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) 14. yüzyılda inşa edilen ve asırlardır vakıf mülkü olarak yöre halkına hizmet veren tarihi su değirmeni, aslına uygun restore edilerek eski görkemine kavuşturuldu.

Sivas’ın Gürün ilçesinde atıl durumdaki Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) 14. yüzyılda inşa edilen ve asırlardır vakıf mülkü olarak yöre halkına hizmet veren tarihi su değirmeni, aslına uygun restore edilerek eski görkemine kavuşturuldu.

Sivas’ın Gürün ilçesinde atıl durumdaki Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) 14. yüzyılda inşa edilen ve asırlardır vakıf mülkü olarak yöre halkına hizmet veren tarihi su değirmeni, aslına uygun restore edilerek eski görkemine kavuşturuldu.

Sivas’ın Gürün ilçesinde atıl durumdaki Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) 14. yüzyılda inşa edilen ve asırlardır vakıf mülkü olarak yöre halkına hizmet veren tarihi su değirmeni, aslına uygun restore edilerek eski görkemine kavuşturuldu.

Sivas’ın Gürün ilçesinde atıl durumdaki Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) 14. yüzyılda inşa edilen ve asırlardır vakıf mülkü olarak yöre halkına hizmet veren tarihi su değirmeni, aslına uygun restore edilerek eski görkemine kavuşturuldu.