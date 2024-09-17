Gürz-14 Operasyonu: Kırmızı ve Gri Kategorideki Teröristler Etkisiz Hale Getirildi

Diyarbakır'da Başarılı Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen "Gürz-14" operasyonu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Operasyon sırasında, kırmızı kategoride aranan "Hebun Piro Amed" kod adlı Zırav Taş ile gri kategoride aranan "Botan" kod adlı Fehmi Başkurt adlı teröristler etkisiz hale getirildi.

Operasyon Detayları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyona dikkat çekti. Lice kırsalında gerçekleşen operasyona Jandarma ATAK helikopterleri ve J-SİHA destek vererek, Jandarma Özel Harekat timleri ile güvenlik korucuları da katıldı.

Şehitlerimizi Unutmadık

Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı; teröristlerin 3 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edildiği, toplam 6 eyleme katıldıkları belirlendi. Operasyon anında yaralanan güvenlik korucumuza acil şifalar diliyorum. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve güvenlik korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin," dedi.

Sürekli Mücadele Vurgusu

Bakan Yerlikaya, sözlerini sonlandırırken, "Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmayacağız, duraksamayacağız," ifadesini kullandı. Bu açıklama, hükümetin terörle mücadelesinin kararlılıkla süreceğinin altını çizdi.