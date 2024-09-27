Gürz-17 Operasyonlarında Terörist Hedefler İmha Edildi

Gürz-17 Operasyonları Başarıyla Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde yapılan Gürz-17 operasyonları boyunca terör örgütünün kırsaldaki sığınaklarına yönelik önemli bir başarı elde edildiğini duyurdu. Toplamda 71 mağara ve barınma alanının imha edildiğini belirten Bakan Yerlikaya, bu süreçte ağır silah ve mühimmatların da ele geçirildiğini ifade etti.

Operasyon Detayları

Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda gerçekleşen operasyonlarda 234 tim ve 3 bin 172 jandarma personelinin yer aldığını açıkladı. J-SİHA ve J-ATAK helikopterleri ile desteklenen operasyonlar, Şırnak, Siirt, Mardin, Van, Hakkari, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Tunceli ve Ağrı illerinde gerçekleştirildi.

Sıkı Mücadele Devam Ediyor

Bakan Yerlikaya, terörle mücadelenin 365 gün, 12 ay süresince durmaksızın devam edeceğini vurguladı. "Gece ve gündüz demeden operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Terörizmle mücadelemiz, son terörist etkisiz hale gelene kadar kararlılıkla sürecektir," şeklinde konuştu.

Ele Geçirilen Mühimmatlar

Operasyonlar sırasında 1303 uçaksavar mühimmatı, 360 el bombası, 257 kilogram patlayıcı madde ve birçok silah ele geçirildi. Ayrıca, 22 EYP ateşleme düzeneği ve çeşitli mühimmatlarla birlikte çok sayıda örgütsel dokümanın da ele geçirildiği belirtildi.