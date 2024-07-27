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Gürz-2 Operasyonu: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Siirt Pervari'de gerçekleştirilen Gürz-2 Operasyonu'nda dört terörist etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 08:19
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 08:19
Gürz-2 Operasyonu: 4 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Gürz-2 Operasyonu Başarıyla Gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'in Pervari ilçesindeki kırsal alanda düzenlenen Gürz-2 Operasyonu'nda turuncu ve gri kategorilerde aranan toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyondan Detaylar

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristler arasında Benda Amed kod adlı Semra Ayverdi ve Baran Hemlin kod adlı Seyithan Sencer'in turuncu kategoride, Sarı İbrahim kod adlı Yakup Nişo ile Destina Botan kod adlı Bişenk Durmuş'un ise gri kategoride olduğunu belirtti.

Terör Eylemlerine Katılımları

Yerlikaya, bu teröristlerin 6 güvenlik görevlisi ile 5 sivil vatandaşın şehit edilmesine neden olan, ayrıca 6 güvenlik görevlisi ve 11 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıklarının tespit edildiğini ifade etti.

Güvenlik Güçlerine Teşekkür

Operasyona ilişkin görüntüleri paylaşan Bakan Yerlikaya, operasyonu yürüten Hava Kuvvetleri Komutanlığı, jandarma ve güvenlik korucularına teşekkürlerini iletti. "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız," diyerek hedeflerinin net olduğunu vurguladı.

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