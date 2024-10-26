Gürz-22 Operasyonunda 55 Terör Şüphelisi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen Gürz-22 operasyonlarının sonuçlarını duyurdu. Operasyonlar, Türkiye'nin 17 ilinde gerçekleştirilerek, 55 terör şüphelisi yakalandı.

Operasyon Hakkında Detaylar

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin huzuru" etiketiyle paylaşımlarda bulundu. Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: "17 ilde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen 'Gürz-22' operasyonlarında 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı. Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz."

İl İçi Koordinasyon ve Yönetim

Gürz-22 operasyonları, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde, il jandarma komutanlıkları tarafından yürütüldü. Operasyonlar Adana, Aydın, Iğdır, Siirt, Hatay, Kars, İzmir, Erzurum, Eskişehir, Kocaeli, Muğla, Manisa, Hakkari, Trabzon, Elazığ, Muş ve Şırnak'ta gerçekleştirildi.

Şüphelilerin Faaliyetleri

Yerlikaya, operasyonlarda yakalanan şahısların, terör örgütü içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiklerini, örgütün gençlik yapılanmasında yer aldıklarını ve örgüte finans sağladıklarını belirtti. Ayrıca, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

Tebrikler ve Dualar

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarını ve bu başarılı operasyonu gerçekleştiren jandarma teşkilatını tebrik etti. "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle," diyerek operasyonu gerçekleştiren jandarmalara olan destek ve takdirini ifade etti.