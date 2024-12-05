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Gürz-28 Operasyonlarında 147 Terör Şüphelisi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürz-28 operasyonlarıyla 30 ilde 147 terör şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 08:19
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 08:19
Gürz-28 Operasyonlarında 147 Terör Şüphelisi Yakalandı

147 Terör Şüphelisi İçin Gürz-28 Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütlerine yönelik düzenlenen "Gürz-28" operasyonlarında toplam 147 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul, Antalya ve Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 30 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonların detaylarını paylaştı.

Operasyon Detayları

Bakan Yerlikaya, bu kapsamda yakalanan şüphelilerin terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulunmak, finans sağlamak ve sosyal medyada terör örgütü propagandası yapmak suçlarından soruşturma başlatıldığını bildirdi. Ayrıca, operasyonlarda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

Yerlikaya, düzenlenen operasyonların Milletimizin birliğine ve beraberliğine karşı yapılan her türlü saldırıya karşı kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, "40 yıldır kardeşliğimize pusu kuran bölücü terör örgütünü bu topraklardan kazıyıp atıyoruz. 'Terörle mücadele' bizim kırmızı çizgimizdir" şeklinde konuştu.

Son olarak, Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve jandarma ekiplerini başarılı operasyonları nedeniyle tebrik etti.

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