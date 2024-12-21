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Gürz-30 Operasyonları: 40 PKK/KCK Şüphelisi Yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 19 ilde düzenlenen operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 08:33
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 08:33
Gürz-30 Operasyonları: 40 PKK/KCK Şüphelisi Yakalandı

Gürz-30 Operasyonlarıyla 40 Zanlı Yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya karşı gerçekleştirilen büyük bir operasyon serisi olan "Gürz-30", 19 ilde düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, yapılan operasyonda toplam 40 zanlının gözaltına alındığını açıkladı.

Operasyonların Kapsamı

Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Manisa, Mersin, Muğla, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ ve Van'da düzenlenen bu operasyonlarda, jandarma ekipleri önemli bulgulara ulaştı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabanca, av tüfekleri, önemli miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiği bildirildi.

Yasal Süreç Başlatıldı

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek", "örgütün gençlik yapılanmasında yer almak", "terör örgütüne finans sağlamak" ve "sosyal medya üzerinden terör propagandası yapmak" gibi suçlamalarla adli işlem başlatıldı.

Teşekkür Mesajı

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarına ve bu operasyonları gerçekleştiren jandarma personeline tebriklerini sundu.

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