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Gürz-36 Operasyonlarında 65 Terör Şüphelisi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde yürütülen Gürz-36 operasyonlarında toplam 65 terör şüphelisinin yakalandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 08:49
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 08:49
Gürz-36 Operasyonlarında 65 Terör Şüphelisi Yakalandı

Gürz-36 Operasyonları Başarı ile Devam Ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde gerçekleştirilen Gürz-36 operasyonları kapsamında, terör örgütü PKK/KCKya yönelik 65 terör şüphelisinin yakalandığını duyurdu.

Terörsüz Türkiye Hedefi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, çatışma ve şiddetin son bulması için kararlılıkla mücadeleye devam ettiklerini ifade etti. Türkiye'nin terörsüz bir geleceğe adım atmasını hedeflediklerini vurguladı.

Operasyon Detayları

Adana, Antalya, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Muş, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerinde yürütülen operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ile İstihbarat Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Yakalana Şüphelilerin Faaliyetleri

Yerlikaya, yakalanan 65 şüphelinin PKK/KCK terör örgütünde çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu, sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası yaptıklarını ve örgütün gençlik yapılanmasında yer aldıklarını bildirdi. Ayrıca, bu kişilerin örgüte finans sağladıkları da tespit edildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

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