Gürz-39 ve Gürz-40 Operasyonlarında 240 PKK/KCK Şüphelisi Yakalandı

Gürz-39 ve Gürz-40 Operasyonları Başarıyla Tamamlandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik başlatılan Gürz-39 ve Gürz-40 operasyonlarında 240 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Son iki haftadır 43 ilde devam eden bu operasyonlar, emniyet ve jandarma güçleri tarafından yürütüldü.

Operasyonların Amaçları

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmak ve milletimizin huzurunu, birlik ve beraberliğini sağlamak için terörün her türlüsünü bu topraklardan kazıyıp atmaya kararlıyız," ifadesini kullandı.

Gürz-39 ve Gürz-40 operasyonlarının yanı sıra, yakalanan şüphelilerin PKK/KCK terör örgütü içinde faaliyet gösterdikleri, gençlik ve ideolojik yapılanmalarında yer aldıkları ve örgüte finans sağladıkları bilgisine ulaşıldığını belirtti. Ayrıca, sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları da tespit edildi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yerlikaya, operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildiğini ifade etti. Ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranma kaydı bulunan şahısların da yakalandığı bilgisi verildi.

Koordinasyon ve Teşekkürler

Operasyonlar, cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polis ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.