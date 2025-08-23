Gustavo Petro: Amazon'da Uyuşturucu Kaçakçılığına Karşı İşbirliği Şart

OTCA Zirvesinde Uyuşturucu Kaçakçılığı Alarmı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Amazon bölgesindeki tehditler arasında uyuşturucu kaçakçılığını küresel ısınmadan sonra ikinci en büyük tehlike olarak nitelendirdi ve bu konuda uluslararası işbirliği çağrısı yaptı.

Zirve, Kolombiya'nın ev sahipliğinde başkent Bogota'da düzenlenen Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü (OTCA) Devlet Başkanları Zirvesi sırasında gerçekleştirildi.

Petro toplantıda şu değerlendirmeyi yaptı: "Dün Kolombiya'da zor bir gün geçirdik. Bunun temel nedeni uyuşturucu kaçakçılığının silahlı faaliyetleriydi. Bence bu konu, bu toplantıda tartışılması gereken bir konudur. Çünkü Kolombiya özelinde Amazon'un bugünkü en büyük düşmanı, küresel ısınmadan sonra uyuşturucu kaçakçılığıdır."

Yasa dışı silahlı grupların Amazon ormanlarının derinliklerinde kokain ve marihuana taşımacılığı yaptığını belirten Petro, güvenlik güçleri arasında koordinasyonun gerekliliğini vurguladı: "Güney Amerika'daki ülkelerde orduların ve polis istihbaratlarının, Amazon ormanın düşmanlarıyla mücadelede koordinasyon sağlayabilmesi kesinlikle elzemdir. Bu düşmanlardan birisi de uyuşturucu kaçakçılarıdır ve mafyadır."

Uluslararası Koordinasyon ve Yol Aktiviteleri

Petro, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva'dan, bölge ülkelerine zarar veren uyuşturucu örgütlerine karşı eylemleri koordine etmek amacıyla uluslararası bir konferans düzenlemesini talep etti.

Ormana verilen zararın yayılma biçimlerine dikkat çeken Petro, "Tüm ülkelerden mafyalar bölgeyi ele geçiriyor ve en güçlü olanlar onlar. Putumayo Nehri'nden denizaltılar geçmeye başlıyor ve Amazon Nehri üzerinden kokain Güney Amerika'nın güneyine veya Avrupa'ya taşınıyor. Bu çeteler, giderek dünya çapındaki uyuşturucu kaçakçılığı ordularıyla daha da birleşiyor."

Zirveye, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'daki toplantıda Luiz Inácio Lula da Silva ile birlikte Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de katıldı.

İklim Değişikliği ve Göç Uyarısı

Yerli yetkililer ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelen Petro, iklim krizinin bölge üzerindeki etkilerine ilişkin uyarılarda bulundu ve "Açgözlülük, atmosferdeki karbon miktarını artırıyor" dedi.

Petro ayrıca şu uyarıyı iletti: "Orman olmadan su olmaz ve biz gitmek zorunda kalırız. Bir bilimsel araştırma, 3 milyar kişinin göç edeceğini öngörüyor. Buna tüm Kolombiya ve Venezuela, tüm Guyana ve tüm tropik bölge dahil. O geri dönülemez noktaya ulaşmak bir felaket olur. Çünkü kuzeyde bizi istemiyorlar. 3 milyar nüfus olursak daha da istemezler."