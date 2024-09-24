Gustavo Petro'nun BM Genel Kurulu Konuşması: Gazze İçin Adalet Çağrısı

Petro'nun Gazze İçin Haykırışı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti. "Dünyanın çoğunluğunu temsil etmemize rağmen, Gazze'deki soykırımın durdurulması için yükselen sesler dinlenmiyor," ifadelerini kullandı.

Güç ve İnsanlık

Petro, konuşmasında, günümüz dünyasında bir ülkenin gücünün insanı yok etme kapasitesine göre belirlendiğini vurguladı. "Bir başkanın iletişim becerisi artık sadece savaş uçaklarının sayısıyla değil, insanlığın korunmasıyla ölçülmeli," dedi.

İklim Krizi ve Savaş

Petro, iklim değişikliği konusunda güçlü ülkelerin seslerine kulak verdiğini ancak savaşı durdurma çağrılarına kulak tıkandığını belirtti:

"1 yıl önce burada Filistin için barış çağrısında bulundum, o zaman bombalar düşmemişti."

"Eğer Gazze öldüğünde insanlık da ölecek."

Netanyahu ve Zenginlik İlişkisi

Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesimi için bir kahraman olarak nitelendirdi. "Bu kesim iklim krizinin sorumlusudur," diye ekledi.

Birleşme ve Yeni Bir Gelecek

Petro, kitle imha silahı olmayan bir ülkenin temsilcisi olarak, "Zamanın hükümet değil, halk zamanı olduğunu" ifade etti. Dünya için insanlığın tüm renklerinin olduğu bir bayrak kaldırılmasının gerektiğini aktardı.

Sonuç

Petro, insanlığın gücüne vurgu yaparak, yeni bir siyasi yapının ve liderliğin mümkün olabileceğini savundu. "Eğer hayat yok olmaya karşı galip gelirse, dünya küresel oligarşi tarafından değil, demokratik bir yapı tarafından yönetilecektir," değerlendirmesinde bulundu.