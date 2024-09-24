Gustavo Petro'nun BM Genel Kurulu Konuşması: Gazze İçin Adalet Çağrısı

Petro'nun Gazze İçin Haykırışı
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekti. "Dünyanın çoğunluğunu temsil etmemize rağmen, Gazze'deki soykırımın durdurulması için yükselen sesler dinlenmiyor," ifadelerini kullandı.
Güç ve İnsanlık
Petro, konuşmasında, günümüz dünyasında bir ülkenin gücünün insanı yok etme kapasitesine göre belirlendiğini vurguladı. "Bir başkanın iletişim becerisi artık sadece savaş uçaklarının sayısıyla değil, insanlığın korunmasıyla ölçülmeli," dedi.
İklim Krizi ve Savaş
Petro, iklim değişikliği konusunda güçlü ülkelerin seslerine kulak verdiğini ancak savaşı durdurma çağrılarına kulak tıkandığını belirtti:
- "1 yıl önce burada Filistin için barış çağrısında bulundum, o zaman bombalar düşmemişti."
- "Eğer Gazze öldüğünde insanlık da ölecek."
Netanyahu ve Zenginlik İlişkisi
Petro, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesimi için bir kahraman olarak nitelendirdi. "Bu kesim iklim krizinin sorumlusudur," diye ekledi.
Birleşme ve Yeni Bir Gelecek
Petro, kitle imha silahı olmayan bir ülkenin temsilcisi olarak, "Zamanın hükümet değil, halk zamanı olduğunu" ifade etti. Dünya için insanlığın tüm renklerinin olduğu bir bayrak kaldırılmasının gerektiğini aktardı.
Sonuç
Petro, insanlığın gücüne vurgu yaparak, yeni bir siyasi yapının ve liderliğin mümkün olabileceğini savundu. "Eğer hayat yok olmaya karşı galip gelirse, dünya küresel oligarşi tarafından değil, demokratik bir yapı tarafından yönetilecektir," değerlendirmesinde bulundu.