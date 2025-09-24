Guterres: 1,5°C İçin 2035'e Temiz Enerji Planları Şart

Guterres, BM 80. Genel Kurul'da 1,5°C hedefine ulaşmak için 2035'e temiz enerji odaklı yeni planlar, metan kesintileri ve iklim adaleti çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:44
BM 80. Genel Kurul'da iklim eylemi vurgusu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 80. Genel Kurul oturumu kapsamında düzenlenen İklim eylemiyle ilgili üst düzey özel etkinlikte yaptığı konuşmada, küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 1,5 dereceyle sınırlandırılmasının hâlâ mümkün olduğunu belirtti.

Guterres, bu hedefe ulaşmak için 2035 yılına yönelik temiz enerji odaklı yeni planlar hazırlanması gerektiğini vurguladı. Karbon emisyonlarını 1,5 dereceyle uyumlu seviyelere çekmenin ve adil bir enerji geçişini hızlandırmanın önemine dikkat çekti.

Konuşmasında "Yeni bir enerji çağının şafağındayız. Bu fırsat anını yakalamalıyız." ifadelerini kullanan Guterres, fosil yakıtların halen baskın olduğunu ve temiz enerji geçişinin hızlandırılmasının zaruri olduğunu söyledi.

Guterres ayrıca küresel ısınmada büyük rol oynayan metan gazı seviyelerinde gelecek 10 yılda ciddi kesintiler yapılmasının şart olduğunu vurguladı ve ormanların tahribatının önlenmesi çağrısında bulundu.

Katılımcılara yönelik olarak Guterres, çelik, çimento ve ağır taşımacılıktan kaynaklanan emisyonları azaltma teknolojilerinin acilen devreye sokulması gerektiğini belirtti.

İklim krizinin yükünün en az payı olan ülkelerin en çok etkilendiğine dikkat çeken Guterres, iklim adaleti gereği gelişmekte olan ülkelere yönelik uluslararası finans ve fonlama kanallarının açılması gerektiğini ifade etti.

Guterres konuşmasında küresel liderleri hızlı, adil ve somut adımlar atmaya çağırdı ve iklim hedeflerine ulaşmak için temiz enerjiye dayalı yeni stratejilerin benimsenmesini istedi.

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası