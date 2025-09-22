Guterres: BM ilkeleri 80. yılda saldırı altında

Guterres: BM ilkeleri 80. yılda daha önce hiç olmadığı kadar saldırı altında

Genel Kurul'da uyarı ve çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin kuruluşunun 80. yılı nedeniyle Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, kuruluşun barış arayışının tarihsel önemine dikkat çekti.

Guterres, "Barış, en cesur, en pratik ve en gerekli arayıştır. BM’yi kurarken olağanüstü bir şey yarattılar." sözleriyle kurucuların vizyonuna vurgu yaptı.

Genel Sekreter, sözlerini sürdürürken BM ilkelerinin daha önce hiç olmadığı kadar saldırı altında olduğunu belirterek, Gazze, Ukrayna ve Sudan dahil olmak üzere çok sayıda yerde sivillerin hedef alındığını ve uluslararası hukukun çiğnendiğini kaydetti.

Küresel riskler ve dayanışma çağrısı

Guterres ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusundaki ilerlemenin sekteye uğradığını, yoksulluk ve açlığın arttığını ve dünyanın bir yandan iklim kriziyle mücadele ederken diğer yandan çok kutuplu bir dünyaya doğru ilerlediğini vurguladı.

Bu durumun risklerine işaret eden Guterres, "Bu zorlukların üstesinden gelmek için BM’yi sadece savunmakla kalmamalı, aynı zamanda güçlendirmeliyiz." mesajını verdi.

Konuşmasını BM’nin küresel sorunların çözümünde elde ettiği başarılara atıfta bulunarak sürdüren Guterres, birlik ve iş birliğinin önemini hatırlattı: "İlerlemenin tek yolu birlikte olmaktır. Birlikte açıklık, cesaret ve inançla yükselelim ve barış vaadini gerçekleştirelim."