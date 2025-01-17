Guterres, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü'ne Sigrid Kaag'ı Atadı

BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü'ne Sigrid Kaag'ı geçici olarak atadı.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 20:50
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 20:50
Guterres, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü'ne Sigrid Kaag'ı Atadı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörlüğü'ne geçici olarak Sigrid Kaag'ı atadığını açıkladı. Bu atama, BM Sözcülük Ofisi aracılığıyla yapılan yazılı bir açıklama ile duyuruldu.

Guterres, daha önce bu görevi sürdüren Tor Wennesland'a teşekkür etti ve Kaag’ın geçici olarak bu önemli pozisyondaki görevini üstleneceğini belirtti. Aynı zamanda, BM Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörlüğü görevini de Kaag’ın sürdüreceği vurgulandı.

Sigrid Kaag, daha önce Hollanda hükümetinde dışişleri bakanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunmuş ve BM sisteminde de kıdemli roller üstlenmiştir. Kaag, Hollandaca, Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Arapça gibi altı farklı dili akıcı bir şekilde konuşuyor.

Tor Wennesland, 2024 yılının Kasım ayında görevden ayrılacağını açıklamıştı. Bu gelişme, Orta Doğu’daki barış sürecinin geleceği açısından büyük önem taşıyor.

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