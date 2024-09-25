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Guterres: BM ve Bretton Woods Sistemi 21. Yüzyılda Meydan Okumalarla Sert Yüzleşiyor

Guterres, BM ve Bretton Woods sisteminin ciddi meydan okumalarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 17:03
Guterres: BM ve Bretton Woods Sistemi 21. Yüzyılda Meydan Okumalarla Sert Yüzleşiyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten Önemli Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM ve Bretton Woods sisteminin 21. yüzyılda karşılaştığı önemli meydan okumaları gündeme getirdi. Guterres, "Bugünün ve yarının meydan okumalarına yanıt verebilmek için güçlü, kapsayıcı ve meşru küresel kurumlar ve araçlar geliştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Önemli Mesajlar

Guterres, 79. BM Genel Kurul toplantıları çerçevesinde gerçekleştirilen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı ve uluslararası mekanizmaların daha etkin bir şekilde çalışması gerektiğini vurguladı. "Bu yeni meydan okumalara hep birlikte cevap üretmek zorundayız," dedi.

Küresel Meydan Okumalara Yanıt Arayışı

BM Geleceğin Zirvesi'nin, söz konusu küresel krizlere yanıt üretmek için bir başlangıç noktası olduğunu belirten Guterres, öne çıkan konuların finans, iklim değişikliği ve güçlü küresel kurumlar olduğunu ifade etti.

Uluslararası Finans Kurumlarının Yeniden Yapılandırılması Gerekiyor

Guterres, uluslararası finans kurumlarının gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarına daha adil bir şekilde yanıt verecek şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini hatırlattı. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın bu konuda önemli roller üstlendiğini ancak kaynakların artırılması ve daha adil bir dağıtımın sağlanması gerektiğini vurguladı.

G20 Ülkelerine Çağrı

Guterres, G20 ülkelerinin bu alanlarda güçlü adımlar atma isteğinde olduklarını ifade etti ve bu tür toplantıların sorunlarla yüzleşmek için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Toplantıyı düzenleyen Brezilya'ya ve Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya da teşekkür etti.

Güvenlik Konseyi’nin Reformu

Guterres, "G20 ülkelerinin güçlü katılımını destekliyorum. Bu, BM kurumlarının reformu ve Güvenlik Konseyi'nin Afrika, Asya, Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler'i daha fazla temsil edecek şekilde yeniden yapılandırılmasını kapsıyor," dedi.

Bretton Woods Sistemi, 1944 yılında ABD'nin Bretton Woods bölgesinde gerçekleştirilen BM Para ve Finans Konferansı'nda belirlenen uluslararası finans ve para yönetimi ilke ve kurallarını ifade eden geçerli bir sistem olarak tanımlanıyor.

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