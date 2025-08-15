Guterres: Cenevre'de Plastik Kirliliği Anlaşmasında Uzlaşı Sağlanamadı

BM Genel Sekreteri derin üzüntüsünü açıkladı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cenevre'de gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde küresel plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik bir anlaşmaya varılamamasından derin üzüntü duyduğunu açıkladı.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, plastik kirliliği anlaşmasıyla ilgili müzakerelerin uzlaşı sağlanamadan sona ermesini değerlendirdi. Açıklamada yer alan ifadelerden biri şuydu: "Deniz ortamı da dahil, plastik kirliliği konusunda uluslararası yasal olarak bağlayıcı bir belgeye ulaşmak için yapılan tüm çabalara rağmen müzakerelerin uzlaşı sağlanamadan sonuçlanmasından derin üzüntü duyuyorum."

Guterres ayrıca, plastik kirliliğinin "insan sağlığı ve gezegen için devasa bir sorun" olduğunu vurguladı ve bu konuda acil eylem çağrısı yaptı.

Cenevre'deki üst düzey görüşmelerde taraflar, plastiklerin aşamalı olarak kullanımının azaltılmasına mı yoksa atık yönetim sistemlerinin geliştirilmesine mi öncelik verileceği konusunda anlaşmazlık yaşadı. Bu fikir ayrılığı, küresel bağlayıcı bir anlaşma sağlanmasının önünde engel oluşturdu.

Görüşmelerin sonuçsuz kalması, uluslararası platformda plastik kirliliğiyle mücadeleyi ilerletme çabalarına gölge düşürdü ve yeni tur müzakereler için baskıyı artırdı.