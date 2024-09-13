Guterres: Çok Taraflı Kurumlar Yeniden Yapılandırılmalı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Reform Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, çok taraflı kurumların günümüz koşullarına uyarlanması gerektiğini belirtti. 21 Eylül Dünya Barış Günü öncesinde BM'de düzenlenen "Barış Çanı Töreni" sırasında yaptığı konuşmada, bu tür reformların hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Barış Tehdidi ve Savaşın Artışı

Guterres, BM'nin varoluş nedeninin barış olduğunu hatırlatarak, "Barış tehdit altında, savaş ise yükselişte. Orta Doğu'dan Sudan'a, Ukrayna'dan başka yerlere, kurşunlar ve bombalar insanların hayatını alıyor ve yaralıyor," dedi. Bu durumun toplumların travmalar yaşamasına ve binaların enkaza dönüşmesine neden olduğunu dile getirdi.

Jeopolitik Bölünme ve Eşitsizlikler

Guterres, uluslararası toplumu etkileyen jeopolitik bölünmüşlükler, eşitsizlikler ve dezenformasyon sorunlarına da dikkat çekti. Ayrıca, yeni teknolojilerin kontrolsüz bir şekilde silahlandırılmasının yarattığı tehditlere vurgu yaptı.

Geleceğin Zirvesi: Reform ve Yeniden Canlanma

Uluslararası kurumların bu tür sorunlarla daha etkili mücadele edebilmesi gerektiğini belirten Guterres, 22-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek "Geleceğin Zirvesi"nin bu bağlamda önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Bu zirvenin, "reform ve yeniden canlanma" sürecinin başlatılması için kritik bir aşama olabileceğini söyledi.

Barış Kültürünün Geliştirilmesi

Guterres, aynı zamanda bir barış kültürünün geliştirilmesi gerektiğini belirterek, BM karargahının bahçesindeki barış çanını çaldı. Bu eylem, küresel barış için yapılan çağrının sembolü oldu.