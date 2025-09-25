Guterres: Dünyada Finansal Adalet İhtiyacı — Askeri Harcamalar 2,7 Trilyon Dolar

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, G20 toplantısında küresel askeri harcamaların 2,7 trilyon dolara yükseldiğini ve 'finansal adalet' gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 18:47
Guterres: Dünyada "finansal adalet" sağlanmalı

G20 Dışişleri Bakanları toplantısında güçlü çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, G20 Dışişleri Bakanları toplantısında küresel mali dengelere ilişkin uyarılarda bulundu. Konuşmasında, dünya genelindeki askeri harcamaların tüm kalkınma yardımlarından çok daha yüksek olduğunu vurguladı.

Guterres, “BM 80. Yılında: Sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın yolu olarak barışı yeniden teyit etmek” başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, şiddet patlak verdiğinde sermayenin kaçtığını, hizmetlerin çöktüğünü ve yoksulluğun derinleştiğini belirtti. İklim değişikliğinin açlığı körükleyerek gerilimleri alevlendirdiğini ve yerinden etmeleri artırdığını da kaydetti.

Genel Sekreter, küresel askeri harcamaların geçen yıl 2,7 trilyon ABD dolarına yükseldiğini, bunun tüm resmi kalkınma yardımlarının neredeyse 13 katına denk geldiğini söyledi. Ayrıca BM'nin normal bütçesinin bu rakamdan 750 kat daha küçük olduğuna dikkat çekti.

Guterres, “Farklı bir yol seçmeliyiz.” diyerek dünyada “finansal adalete” ihtiyaç olduğunu ve uluslararası finansal yapının daha adil ve günümüz gerçeklerine uygun hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında sürdürülemez borçların ulusları tuzağa düşürdüğünü, ülkelerin geleceklerini ipotek altına aldığını belirten Guterres, borç sıkıntısı çeken ülkelere destek vermenin gelecekteki krizleri önleyeceğini ifade etti.

Guterres, G20 üyelerine seslenerek: “Ülkeleriniz birlikte, insanlığın üçte ikisini ve dünya ekonomisinin beşte dördünden fazlasını temsil ediyor.” sözleriyle bu ülkelerin kararlarının küresel piyasalar, kurumlar ve hükümetler üzerinde belirleyici etkisi bulunduğunu hatırlattı.

Son olarak uluslararası işbirliğine güvenin yeniden tesis edilmesinin, barış için yatırıma öncelik verilmesinin ve iklim kriziyle mücadele ile finansal adaletin birlikte ele alınmasının herkesin güvende kalmasını sağlayacağını belirtti.

