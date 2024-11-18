DOLAR
34,52 -0,24%
EURO
36,51 -0,61%
ALTIN
2.871,94 -1,22%
BITCOIN
3.176.531,58 -2,66%

Guterres: G20 Ülkeleri Küresel Sorunların Çözümünde Öncelik Almalı

Guterres, G20 ülkelerinin küresel sorunları çözmek için güçlü diplomatik güçlerini kullanmaları gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:50
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:50
Guterres: G20 Ülkeleri Küresel Sorunların Çözümünde Öncelik Almalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, G20 ülkelerinin iklim krizi ve savaşlar gibi küresel sorunların çözümüne öncülük etmesi gerektiğini ifade etti.

BM'den yapılan açıklamaya göre Guterres, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi öncesindeki basın toplantısında konuştu.

Guterres, G20 ülkelerinin muazzam ekonomik güce sahip olduklarına dikkat çekerek, "Ellerinde çok büyük bir diplomatik güç var. Bunu temel küresel sorunların üstesinden gelmek için kullanmalılar" ifadelerini kullandı.

Gazze, Lübnan, Ukrayna ve Sudan gibi sıcak noktalara da değinen Guterres, barışın sağlanması için acil harekete geçilmesini istedi.

Ülkelerin mevcut iklim politikalarının 1,5 santigrat derece hedefi için yetersiz olduğunu vurgulayan Guterres, küresel emisyonların yüzde 80'inin G20 ülkeleri tarafından salındığını belirtti.

İklim değişikliği, çatışmalar, eşitsizlik ve yoksullukla mücadele gibi konuların aciliyetine işaret eden Guterres, G20 ülkelerinin küresel sorunların çözümüne ilişkin girişimlerde ön safta yer alması gerektiğini vurguladı.

G20 Liderler Zirvesi, bugün Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın liderleri karşılamasıyla başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avcılar'da Sünger İşletmesinde Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Macron: Putin Barış İstemiyor, Saldırılar Çatışmayı Yoğunlaştırıyor
3
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Parkı Davası Hükümlüsü Tayfun Kahraman'ın Ailesini Ziyaret Etti
4
Beylikdüzü'nde Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı: 28 Mermi Atıldı
5
Hakkari'de Minibüs Takla Attı: 11 Yaralı
6
Biden'ın Ukrayna'ya Uzun Menzilli Silah İzni Tartışma Yarattı
7
Zonguldak'ta Yangın Faciası: 71 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı