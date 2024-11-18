Guterres: G20 Ülkeleri Küresel Sorunların Çözümünde Öncelik Almalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, G20 ülkelerinin iklim krizi ve savaşlar gibi küresel sorunların çözümüne öncülük etmesi gerektiğini ifade etti.

BM'den yapılan açıklamaya göre Guterres, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi öncesindeki basın toplantısında konuştu.

Guterres, G20 ülkelerinin muazzam ekonomik güce sahip olduklarına dikkat çekerek, "Ellerinde çok büyük bir diplomatik güç var. Bunu temel küresel sorunların üstesinden gelmek için kullanmalılar" ifadelerini kullandı.

Gazze, Lübnan, Ukrayna ve Sudan gibi sıcak noktalara da değinen Guterres, barışın sağlanması için acil harekete geçilmesini istedi.

Ülkelerin mevcut iklim politikalarının 1,5 santigrat derece hedefi için yetersiz olduğunu vurgulayan Guterres, küresel emisyonların yüzde 80'inin G20 ülkeleri tarafından salındığını belirtti.

İklim değişikliği, çatışmalar, eşitsizlik ve yoksullukla mücadele gibi konuların aciliyetine işaret eden Guterres, G20 ülkelerinin küresel sorunların çözümüne ilişkin girişimlerde ön safta yer alması gerektiğini vurguladı.

G20 Liderler Zirvesi, bugün Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın liderleri karşılamasıyla başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.