Guterres, G20 Zirvesi'nde Endonezya Devlet Başkanı Prabowo ile Görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel sorunlarla mücadelede Endonezya ile benzer bir zemin paylaştıklarını belirtti. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, 18-19 Kasım tarihlerinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında yapılan görüşmede, Guterres ve Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto bir araya geldi.

Endonezya Kabine Sekretaryasından yapılan açıklamaya göre, Prabowo, zirve marjında Guterres'e "Küresel barışı, adaleti ve uluslararası hukuku korumadaki tutarlılığınızı takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı. Gıda güvenliği, yoksullukla mücadele, insan hakları ihlalleri ve Filistin krizinin çözümü gibi meselelerde Endonezya'nın BM'yi desteklediğini belirten Prabowo, ülkesinin "gerektiğinde barış gücü konuşlandırmak" suretiyle dünya barışına katkıda bulunmaya hazır olduğunu vurguladı.

Guterres ise Endonezya'yı "BM için önemli bir ortak" olarak nitelendirerek, ülkenin küresel arenada kazandığı stratejik rolün altını çizdi. Guterres, "Bugün karşı karşıya kaldığımız önemli sorunlar konusunda Endonezya ile ortak bir zemin paylaşıyoruz" diyerek, Endonezya'nın Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN)-BM işbirliği çerçevesinde Myanmar ve Orta Doğu'daki krizlerin çözümünde aktif rol oynadığını belirtti.

Öte yandan, Prabowo Subianto, 7. Devlet Başkanı Joko Widodo yönetiminde 2019-2024 yıllarında Savunma Bakanlığı görevini üstlenmişti. 20 Ekim 2023 tarihinde yemin ederek Endonezya'nın 8. Devlet Başkanı olarak göreve başlamış olan Prabowo, eski Endonezya Devlet Başkanı Suharto'nun damadıdır ve emekli bir generaldir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.