Guterres: Gazze'de Hamas-İsrail Ateşkesi Onaylandı

Guterres Gazze'de Ateşkesi Memnuniyetle Karşıladı

Hamas ile İsrail arasında ilk aşama onaylandı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

Guterres, BM Genel Sekreter Sözcülüğü üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Donald Trump'ın sunduğu öneriye dayanarak Gazze'de ateşkes sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için varılan anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Guterres, anlaşmaya yönelik diplomatik çabalarından dolayı ABD, Katar, Mısır ve Türkiye'yi takdir etti ve ilgili herkesi anlaşmanın şartlarına tam olarak uymaya çağırdı.

Genel Sekreter, tüm rehinelerin serbest bırakılması, kalıcı bir ateşkes ve Gazze'ye insani yardımların derhal girişinin sağlanması gerektiğini vurgulayarak "Acılar sona ermelidir." dedi.

Guterres, şunları kaydetti: "Tüm paydaşları işgalin sona erdirilmesi, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının tanınması, İsrailliler ile Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacak iki devletli bir çözüme ulaşılması yönünde güvenilir bir siyasi yol oluşturmak için bu önemli fırsatı değerlendirmeye çağırıyorum."