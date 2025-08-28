Guterres: Gazze'de Operasyonların Genişletilmesi Yıkıcı Sonuçlar Doğurur

BM yetkilisinden bölgedeki siviller için ağır uyarı

Guterres uyarıda bulundu: "Gazze'de operasyonların genişletilmesi, yıkıcı sonuçlara yol açacak. Zaten bitkin ve travmatize olmuş yüz binlerce sivil, bir kez daha kaçmak zorunda kalacak"

Guterres'in sözleri, mevcut insani durumun daha da kötüleşebileceğine dair ciddi endişeleri öne çıkarıyor. Yıkıcı sonuçlar ve yüz binlerce sivilin yeniden yerinden olması ihtimali, uluslararası toplumun dikkatini çekiyor.

Bu uyarı, bölgede herhangi bir askeri genişlemenin geniş çaplı insani etkiler doğurabileceğine işaret ediyor ve kriz yönetimi ile insani koruma çağrılarını güçlendiriyor.