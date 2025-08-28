Guterres: Gazze'de Operasyonların Genişletilmesi 'Yıkıcı Sonuçlar' Doğurur

Guterres'ten Net Uyarı: Gazze'de Operasyonların Genişletilmesi Yıkıcı Sonuçlar Doğurur

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırı ve işgal planının yol açacağı sonuçlar konusunda uyarıda bulundu.

Yeni ve Tehlikeli Bir Aşama

Guterres, İsrail'in Gazze Şehri'ni ele geçirmeye yönelik ilk adımlarının "yeni ve tehlikeli bir aşama" olduğuna işaret ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Gazze Şehri'ne askeri operasyonların genişletilmesi, yıkıcı sonuçlara yol açacak. Zaten bitkin ve travmatize olmuş yüz binlerce sivil bir kez daha kaçmak zorunda kalacak ve bu da aileleri daha da büyük bir tehlikeye sürükleyecek."

Sağlık Tesislerine ve Sivil Kayıplara Dair Endişe

Guterres, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesi'ne yapılan saldırıya dikkati çekerek, Tel Aviv yönetiminin eylemlerinin giderek "daha da vicdansız" bir hal aldığını vurguladı. "Tüm dünyanın gözü önünde sağlık personeli dahil, sivillerin ve gazetecilerin, görevini yerine getirirken öldürüldüğünü" belirten Genel Sekreter, bu saldırıların derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri ayrıca, 366 BM personelinin Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürüldüğünü aktardı ve "Çabalarımız engelleniyor, geciktiriliyor ve reddediliyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Yükümlülükleri ve İnsani Erişim

Guterres, İsrail'e yönelik taleplerini şu şekilde sıraladı: "İşgalci güç olarak İsrail'in açık yükümlülükleri var. Gıda, su, ilaç ve diğer temel ihtiyaçların teminini sağlamalı. Çok daha fazla insani yardıma erişimi kabul etmeli ve kolaylaştırmalı. Sivilleri ve sivil altyapıyı korumalı ve sivil halkın hayatta kalması için vazgeçilmez olan bir sağlık sisteminin yıkımına son vermelidir."

Batı Şeria'daki Durum ve Yerleşim Planları

Guterres, işgal altındaki Batı Şeria'daki duruma da dikkat çekti; askeri operasyonlar, yerleşimci şiddeti, yıkımlar ve ayrımcı politikaların yerinden edilmeleri tetiklediğini ve kırılganlığı derinleştirdiğini söyledi. Yakın zamanda binlerce yerleşim inşa etme planının onaylanmasının yanlış olduğunu belirten Guterres, bunun Batı Şeria'nın kuzeyi ve güneyini "fiilen birbirinden ayıracağını" ve iki devletli çözüm için "varoluşsal bir tehdit oluşturacağını" kaydetti.

Kararlı Çağrı

Konuşmasını sert bir uyarı ve çağrı ile bitiren Guterres, İsrail'e eylemlerine son vermesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısında bulunarak, "Artık bahane yok, engel yok. Artık yalan yok" dedi.