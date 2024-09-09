Guterres Gazze'deki Yıkımı Değerlendirdi

Guterres, Gazze'deki Korkunç Durumu Anlattı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, görev süresi boyunca Gazze'deki "yıkım ve ölümün benzerini görmediğini" dile getirdi. Guterres, 7 Ekim 2023'ten itibaren Gazze'de yaşanan olayları ve dünya genelindeki çatışmaları değerlendirdiği Associated Press mülakatında önemli açıklamalar yaptı.

Ateşkes Gözetimi ve BM'nin Rolü

BM'nin Gazze'de olası bir ateşkesi gözlemleme teklifini hatırlatan Guterres, Orta Doğu'daki BM Ateşkes Gözetim Örgütü (UNTSO) misyonunun önemine vurgu yaptı. Ancak, İsrail'in bu teklifi kabul etme ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, BM'nin Gazze'nin geleceğinde etkili olmasının "gerçekçi olmadığını" ifade etti.

Gazze'de Acil Ateşkes İhtiyacı

Gazze'de yaşanan acıların, Guterres'in Genel Sekreterlik döneminde benzeri görülmemiş seviyede olduğunu belirtti. "Gazze'de şu an gördüğümüz ölüm ve yıkım seviyesi daha önce asla görülmedi," diyen Guterres, iki devletli çözümün tek alternatif olduğunu, aksi takdirde 5 milyon Filistinlinin hiçbir hakka sahip olmadan yaşamaya mahkum olacağını açıkladı.

Dünya Genelinde Kaos ve Savaşlar

Guterres, dünya genelinin "tam bir kaos içinde" olduğunu vurguladı. Gazze'ye yönelik saldırılar ile birlikte Rusya-Ukrayna Savaşı’nın "sonunun gözükmediğini" belirtti. Guterres, yakın gelecekte Rusya-Ukrayna Savaşı için bir ateşkes beklemediğini ve savaşın hızlı ya da kolay bir şekilde sona ermeyeceğini dile getirdi.

İnsani Yardım Operasyonları Krizde

Guterres, BM'nin insani yardım operasyonlarının da ciddi bir kriz yaşadığını, ihtiyaçların çatışmalar, doğal afetler ve iklim değişikliği nedeniyle arttığını vurguladı.