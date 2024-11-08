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Guterres İklim Çöküşü İçin Acil Harekete Geçme Çağrısında Bulundu

BM Genel Sekreteri Guterres, iklim çöküşünü önlemek için hükümetlere acil önlem alması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 12:57
Guterres İklim Çöküşü İçin Acil Harekete Geçme Çağrısında Bulundu

Guterres'ten İklim Krizine Acil Çözüm Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel iklim çöküşünü önlemek amacıyla derhal harekete geçilmesi gerektiği uyarısını yaptı. Guterres, 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın Azerbaycan'da düzenlenecek olması öncesinde The Guardian gazetesine verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.

Sıcaklık Artışlarına Dikkat Çekti

Guterres, dünyanın karşı karşıya kaldığı iklim değişikliği tehdidinin ciddiyetine vurgu yaparak, Amazon ormanları ve Grönland buzullarının yok olma riskinin artığını ifade etti. İklim çöküşünü önlemek için şu anda tüm hükümetlerin sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltmaları gerektiğini belirtti.

Biyoçeşitlilik Kaybına Dikkat Çekti

Guterres, iklim değişikliği ile mücadele için biyoçeşitlilik kaybının önlenmesi gerektiğini kaydederek, doğal karbon depolarının korunması için çok yönlü bir koordinasyon gereksinimine işaret etti. Guterres, "Ormanları korumadan küresel ısınmayı önlemek imkansızdır." dedi.

Emisyon Azaltımının Önemi

Küresel iklim risklerinin hâlâ hafife alındığını belirten Guterres, emisyonların acilen azaltılmasının şart olduğunu söyledi. "Fosil yakıtları 2030 yılına kadar yüzde 9 azaltmalıyız; ne yazık ki geçen yıl sadece yüzde 1,3'lük bir artış yaşandı." ifadesini kullandı.

1,5 Derece Sınırı ve ABD'nin Rolü

Guterres, halen 1,5 derece sıcaklık artışının sınırlandırılmasının mümkün olduğunu düşünüyor, ancak dünya için gelecekte bu sınırın aşılma riski bulunduğunu da kabul ediyor. İklim krizi sürecinde ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme ihtimalinin süreci olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıca, fosil yakıt ticareti yapan şirketlerin reklamlarının yasaklanması gerektiğini vurgulayan Guterres, bu şirketleri "iklim kaosunun vaftiz babaları" olarak nitelendirdi. Hükümetlere, endüstriden gelen baskıya karşı durmaları yönünde çağrıda bulundu.

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