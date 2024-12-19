DOLAR
35,09 -0,15%
EURO
36,51 -0,38%
ALTIN
2.922,58 -0,21%
BITCOIN
3.519.416,49 1,04%

Guterres: İnsan Gözetimi Olmadan Yapay Zeka, Dünyayı Kör Bırakır

BM Genel Sekreteri Guterres, insan gözetimi olmadan çalışan yapay zekanın tehlikeli sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 19:02
Guterres: İnsan Gözetimi Olmadan Yapay Zeka, Dünyayı Kör Bırakır

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Uyarı: Yapay Zeka Kontrol Altında Olmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, insan gözetimi olmadan çalışan bir yapay zekanın, özellikle küresel barış ve güvenlik açısından dünya için ciddi tehditler oluşturabileceğini vurguladı. Guterres, bu konudaki açıklamasını, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen yapay zekanın uluslararası barış ve güvenliği üzerindeki etkileri oturumunda yaptı.

Yapay Zeka ve Riskler

Guterres, yapay zekanın dünyayı yalnızca yeniden şekillendirmekle kalmayıp aynı zamanda devrim niteliğinde bir dönüşüm sağladığına dikkat çekti. Ancak bu büyümenin beraberinde getirdiği risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. Yavaş gelişen insan gözetiminin bu hızlı değişimle uyum sağlamasının zorluğuna da işaret etti.

Tehlikeli Sonuçlar

“Yapay zeka, insan gözetimi olmadan, dünyayı kör bırakabilir ve bu durum, küresel barış ve güvenlik açısından tehlikeli sonuçlar doğurabilir.” diyen Guterres, yapay zeka araçlarının çatışma ile güvensizlik yaşayan ülkelerde önemli faydalar sağladığını belirtti. Bu araçların, gıda güvensizliğini tespit etme ve iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen yer değişimlerini öngörmede etkili olduğunu ifade etti.

Askeri Uygulamalar ve Riskler

Guterres, yapay zekanın askeri alandaki etkilerini de gündeme getirerek, son yıllarda yaşanan çatışmaların yapay zekanın askeri uygulamaları için birer deneme alanı haline geldiğini vurguladı. Bu durumun, yanlış anlaşılmalar ve hatalı hesaplamalar için bir zemin hazırladığını belirten Guterres, en önemli sorunlardan birinin de yapay zekanın kuvvet kullanımında insan kontrolünü aşındırması olduğunu ifade etti.

Karar Alma Süreçleri Vurgusu

Guterres, yapay zeka ile diğer teknolojilerin entegrasyonunun mevcut riskleri artırdığına dikkat çekerek, insanlığın kaderinin asla bir algoritmanın 'kara kutusuna' bırakılmaması gerektiğini söyledi. Karar alma süreçlerinin, uluslararası hukuk ve etik ilkeler çerçevesinde insan kontrolünde olması gerektiğinin altını çizdi.

Üye Ülkelere Çağrı

Son olarak, BM Genel Sekreteri, üye ülkeleri, BM bünyesinde Uluslararası Yapay Zeka Bilim Paneli kurulması ve Yapay Zeka Yönetimi Küresel Diyaloğu başlatılması için acilen harekete geçmeye çağırdı. Guterres, teknolojinin tüm insanlığa hizmet ettiği bir dünya inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM Genel Sekreteri Guterres: Türkiye, Suriye için Kapsayıcı Diyalogda Kritik Rol Oynayabilir
2
İsrail Polisi, Yasadışı Sınır Geçişi Yapan 4 İsrailliyi Gözaltına Aldı
3
Guterres: İnsan Gözetimi Olmadan Yapay Zeka, Dünyayı Kör Bırakır
4
Rukiye Toy'dan Türkiye'nin İnsani Yardım Politikalarına Vurgu
5
Fas'ta Libya için Barışçıl Çözüm Vurgusu: İletişim Şart
6
Osmaniye'de Bilge Sitesi Davası: Yargılanma Devam Ediyor
7
İstanbul'da İş İnsanı Nihat Özçelik Gözaltına Alındı

TOKİ'den Konut Projesine Müjde! 31 Aralık'a Kadar Başvuru İmkanı

Emekli Zamlarında Kritik Tarih ve Hesaplamalar Yapıldı

Ocak Öncesi Emeklilere 20.000 TL Ek Ödeme Fırsatı!

Tarihi Zam: En Düşük Maaş 47.000 TL Oldu

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı