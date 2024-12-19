Guterres: İnsan Gözetimi Olmadan Yapay Zeka, Dünyayı Kör Bırakır

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Uyarı: Yapay Zeka Kontrol Altında Olmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, insan gözetimi olmadan çalışan bir yapay zekanın, özellikle küresel barış ve güvenlik açısından dünya için ciddi tehditler oluşturabileceğini vurguladı. Guterres, bu konudaki açıklamasını, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen yapay zekanın uluslararası barış ve güvenliği üzerindeki etkileri oturumunda yaptı.

Yapay Zeka ve Riskler

Guterres, yapay zekanın dünyayı yalnızca yeniden şekillendirmekle kalmayıp aynı zamanda devrim niteliğinde bir dönüşüm sağladığına dikkat çekti. Ancak bu büyümenin beraberinde getirdiği risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti. Yavaş gelişen insan gözetiminin bu hızlı değişimle uyum sağlamasının zorluğuna da işaret etti.

Tehlikeli Sonuçlar

“Yapay zeka, insan gözetimi olmadan, dünyayı kör bırakabilir ve bu durum, küresel barış ve güvenlik açısından tehlikeli sonuçlar doğurabilir.” diyen Guterres, yapay zeka araçlarının çatışma ile güvensizlik yaşayan ülkelerde önemli faydalar sağladığını belirtti. Bu araçların, gıda güvensizliğini tespit etme ve iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen yer değişimlerini öngörmede etkili olduğunu ifade etti.

Askeri Uygulamalar ve Riskler

Guterres, yapay zekanın askeri alandaki etkilerini de gündeme getirerek, son yıllarda yaşanan çatışmaların yapay zekanın askeri uygulamaları için birer deneme alanı haline geldiğini vurguladı. Bu durumun, yanlış anlaşılmalar ve hatalı hesaplamalar için bir zemin hazırladığını belirten Guterres, en önemli sorunlardan birinin de yapay zekanın kuvvet kullanımında insan kontrolünü aşındırması olduğunu ifade etti.

Karar Alma Süreçleri Vurgusu

Guterres, yapay zeka ile diğer teknolojilerin entegrasyonunun mevcut riskleri artırdığına dikkat çekerek, insanlığın kaderinin asla bir algoritmanın 'kara kutusuna' bırakılmaması gerektiğini söyledi. Karar alma süreçlerinin, uluslararası hukuk ve etik ilkeler çerçevesinde insan kontrolünde olması gerektiğinin altını çizdi.

Üye Ülkelere Çağrı

Son olarak, BM Genel Sekreteri, üye ülkeleri, BM bünyesinde Uluslararası Yapay Zeka Bilim Paneli kurulması ve Yapay Zeka Yönetimi Küresel Diyaloğu başlatılması için acilen harekete geçmeye çağırdı. Guterres, teknolojinin tüm insanlığa hizmet ettiği bir dünya inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.