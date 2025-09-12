Guterres: İsrail'in Doha Saldırısı 'Uluslararası Hukuk İhlali'

Guterres, Şeyh Temim'le telefonda görüştü; İsrail'in Doha saldırısını uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendirdi ve Katar'a destek verdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 00:37
BM Genel Sekreteri ile Katar Emiri arasında telefon görüşmesi

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü.

"İsrail'in Doha'ya yönelik saldırısı, uluslararası hukukun açık bir ihlali ve Katar ile bölgenin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdittir." dedi.

Guterres, Katar'la dayanışma içinde olduğunu ve İsrail saldırısından derin endişe duyduğunu dile getirdi. Herkesin Gazze'de kalıcı bir ateşkese giden yolları tıkamak yerine bunun için çalışması gerektiğini kaydetti.

Katar Emiri Şeyh Temim de ülkesinin, topraklarının güvenlik ve barışını korumak için tüm tedbirleri alacağını ifade etti. Şeyh Temim, söz konusu saldırının "masum insanların hayatını hiçe sayan, bölgenin ve dünyanın güvenlik ve istikrarını sarsan ciddi bir ihlal" olduğunu vurguladı ve Guterres'e dayanışmasından ötürü teşekkür ederek, Katar ve halkını destekleyen tutumu dolayısıyla kendisini takdir etti.

Saldırı ve sonuçları

İsrail ordusu 9 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıdan bir gün sonra 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle Katar'a tekrar saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Netanyahu bugün de Mossad ajanı Eli Cohen'in Suriye'de 1965'te yakalanarak idam edilmesinin yıl dönümü etkinliğindeki konuşmasında, "Mesaj açık: Sığınacak yeriniz yok. Size ulaşamayacağımız hiçbir yer yok." diyerek Hamas liderlerini hedef alacaklarını yinelemişti.

