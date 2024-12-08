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Guterres: Suriye Halkı Tarihi Bir Fırsatla Karşı Karşıya

Guterres, Suriye'deki savaş ve diktatörlük sona erdiğinde halkın barış ve istikrar için tarihi bir fırsat bulduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 20:17
Guterres: Suriye Halkı Tarihi Bir Fırsatla Karşı Karşıya

Guterres: Suriye'de Tarihi Bir Dönüm Noktası

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Suriye'de 14 yıllık vahşi bir savaş ve diktatör rejimin sona ermesinin ardından, Suriye halkının istikrar ve barışçıl bir gelecek inşa etmek için tarihi bir fırsatla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Barış Sürecinin Önemi

Guterres, Suriye'deki mevcut durumu değerlendirdiğinde, bunun yalnızca bir son değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğunu belirtti. Savaşın ardından yaşanan travmaların, halkın yeniden imar sürecinde aşılması gerektiğini ifade etti.

Halkın iradesinin ve ihtiyaçlarının ön planda tutulması gerektiğine dikkat çeken Guterres, tüm tarafların bir araya gelip birlikte çalışma çağrısında bulundu. Suriye halkının barışa, güvenliğe ve sürdürülebilir bir gelişmeye aç olduğu bir döneme girildiğini söyledi.

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