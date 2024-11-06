Guterres'ten ABD-BM İlişkisine Vurgu

Guterres'ten Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Donald Trump’ın ABD'nin 47. Başkanı seçilmesinin ardından tebrik mesajı yayınladı.

ABD ve BM İlişkisi

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD ve BM arasındaki ilişki, uluslararası ilişkilerin temel direklerinden biri" ifadelerine yer verdi.

İşbirliğine Açıklık

Guterres, ABD'nin yeni yönetimiyle birlikte, dünyanın karşılaştığı büyük sorunlarla başa çıkmak adına yapıcı bir şekilde işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirtti ve Trump'a içten tebriklerini iletti.