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Guterres'ten Acil İklim Eylemi Çağrısı: 'Harekete Geçmeliyiz!'

BM Genel Sekreteri Guterres, iklim finansmanı konusunda dünyaya acil eylem çağrısında bulundu. İklim krizi için zaman daralıyor!

Yayın Tarihi: 12.11.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 11:33
Guterres'ten Acil İklim Eylemi Çağrısı: 'Harekete Geçmeliyiz!'

BM Genel Sekreteri Guterres, İklim Eylemi Zirvesi'nde Konuştu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) çerçevesinde gerçekleştirilen Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi (WLCAS) açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Guterres, iklim finansmanıyla ilgili acil bir harekete ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "İklim finansmanı konusunda dünya borcunu ödemeli, aksi takdirde insanlık bedel ödeyecek. İklim finansmanı hayır işi değil, bir yatırımdır!" dedi.

Zaman Daralıyor!

Guterres, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefine ulaşmak için zamanın hızla tükendiğini belirterek, "Zaman bizim yanımızda değil. Bu yılın kayıtlara geçen en sıcak yıl olması neredeyse kesin" ifadesini kullandı. Doğal afetler sonucu toplumların ve altyapıların ciddi zararlara uğradığını dile getiren Guterres, "İnsan yapımı iklim değişikliği tüm bu felaketleri daha da derinleştiriyor ve hiçbir ülke bundan muaf değil" diye ekledi.

Parasal Yük ve Adaletsizlik

Guterres, iklim krizinin en çok yoksul kesimleri etkilediğine dikkat çekerek, "Zenginlerin sorunlarında, yoksullar en yüksek bedeli ödemektedir. Emisyonlar düşmediği sürece her ekonomi çok daha büyük bir tehlikeyle karşılaşacaktır. Ancak umut etmek için her türlü neden var!" şeklinde devam etti. Bilim insanları ve gençlerin iklim eylemi taleplerinin önemine vurgu yapan Guterres, "Onların sesinin duyulması gerekiyor, susturulmasınlar!" dedi.

Yatırım ve Gelecek İçin Kritik Çağrı

Geçen yıl, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların fosil yakıtlara kıyasla daha fazla olduğunu belirten Guterres, "Neredeyse her yerde, güneş ve rüzgar yeni elektrik üretiminin en ucuz kaynağıdır. Fosil yakıtlara yatırımı artırmak saçmalıktır." ifadelerini kullandı. Ayrıca, 2030 yılına kadar küresel emisyonların 2019 seviyelerine göre %43 oranında azaltılması gerektiğini vurguladı.

Finansmanın Önemi ve COP29'un Rolü

İklim kriziyle mücadelede tüm ülkelerin katkısının elzem olduğuna dikkat çeken Guterres, G20'nin liderlik etmesinin zaruret olduğunu dile getirdi. Gelişen ülkelerin iklim mücadelesinden yeterince destek almadığını belirten Guterres, "Yetersiz kamu finansmanı ve borç ödemeleri gibi zorluklar, uyum süreçlerini sekteye uğratmaktadır." dedi. COP29'un iklim finansmanı konusundaki sorunları ortadan kaldırması gerektiğini savunarak, "Günün ihtiyaçlarına uygun yeni bir finans hedefine ihtiyacımız var!" uyarısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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