Guterres'ten Dünya İnsani Yardım Günü'nde yardım çalışanlarını koruma çağrısı

Guterres, Dünya İnsani Yardım Günü'nde yardım çalışanlarının korunması için küresel eylem çağrısı yaptı; artan saldırılara ve rekor ölümlere dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 22:08
Hayat kurtaran yardımlar küresel tehlike altında

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yayımladığı görüntülü açıklamada, insani yardım çalışanlarının korunması için daha güçlü bir küresel eylem çağrısında bulundu.

Guterres, insani yardım çalışanlarının çatışma veya afetlerde mahsur kalan 300 milyondan fazla insan için son can simidi olduğunu ancak artan tehlikeler ve azalan kaynaklarla karşı karşıya olduklarını vurguladı.

Yardım çalışanlarına yönelik saldırıların rekor seviyelere ulaştığını belirten Guterres, hayat kurtaran yardımların giderek daha fazla tehdit altında olduğuna dikkat çekti.

Gazze Şeridi, Sudan, Myanmar ve diğer çatışma bölgelerine işaret eden Guterres, geçen yıl "dünya genelinde en az 390" yardım çalışanının öldürüldüğünü ve bunun şimdiye kadarki en yüksek sayı olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri, uluslararası hukukun açık ve bağlayıcı olduğunu vurgulayarak, "İnsani yardım çalışanlarına saygı gösterilmeli ve korunmalıdır. Asla hedef alınamazlar." ifadelerini kullandı.

Guterres, BM üyesi devletlerin ve BM Güvenlik Konseyi'nin yardım çalışanlarını koruma taahhütlerine rağmen "kırmızı çizgilerin dokunulmazlıkla aşıldığına" ve bu alandaki "siyasi irade ve ahlaki cesaret" eksikliğine işaret etti.

İnsani yardım çalışanlarını korumak için daha güçlü bir küresel eylem çağrısında bulunan Guterres, devletleri yardım çalışanlarının güvenliğine yatırım yapmaya, uluslararası hukuku ihlal eden taraflara silah akışını durdurmaya, hesap verebilirliği güçlendirmeye ve failleri adalete teslim etmeye çağırdı.

